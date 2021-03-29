Liverpool busca fechar acordo com zagueiro do RB Leipzig

O Liverpool espera finalizar a contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, por cerca de 33 milhões de libras (R$ 259 milhões), segundo o “Daily Mail”. O técnico Jurgen Klopp busca reforçar suas opções defensivas após uma temporada em que sofreu com lesões graves de Van Dijk, Joe Gomez e Matip.O clube alemão está ciente do interesse dos ingleses, mas a equipe não se encontra em uma posição em que a venda do atleta seja uma necessidade. Dessa forma, o caminho para que a equipe de Anfield consiga a contratação do jogador é com o pagamento da cláusula de rescisão contratual. O francês tem vínculo com o time da Bundesliga até 2023.