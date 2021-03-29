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futebol

Liverpool busca fechar acordo com zagueiro do RB Leipzig

Konaté está na mira do técnico Jurgen Klopp para melhorar o sistema defensivo e dar mais opções ao técnico alemão após uma temporada com muitas lesões na zaga...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 08:58

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 08:58
Crédito: Reprodução/Twitter
O Liverpool espera finalizar a contratação do zagueiro Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, por cerca de 33 milhões de libras (R$ 259 milhões), segundo o “Daily Mail”. O técnico Jurgen Klopp busca reforçar suas opções defensivas após uma temporada em que sofreu com lesões graves de Van Dijk, Joe Gomez e Matip.O clube alemão está ciente do interesse dos ingleses, mas a equipe não se encontra em uma posição em que a venda do atleta seja uma necessidade. Dessa forma, o caminho para que a equipe de Anfield consiga a contratação do jogador é com o pagamento da cláusula de rescisão contratual. O francês tem vínculo com o time da Bundesliga até 2023.
> Veja a tabela da Premier League
O RB Leipzig já irá perder o Upamecano na próxima temporada, enquanto Konaté é especulado também no Manchester United, Chelsea e Arsenal. Apesar das diversas contusões nas duas últimas temporadas, o defensor é visto como uma das principais promessas do futebol europeu e com grande potencial de crescimento.

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