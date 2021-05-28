Liverpool anuncia oficialmente a contratação de Ibrahima Konaté

O Liverpool anunciou oficialmente seu primeiro reforço para a temporada 21/22. Nesta sexta-feira, os Reds comunicaram o acerto com o zagueiro Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, que chega no dia 1º de julho.
- Estou muito feliz por ingressar em um clube tão grande como o Liverpool. É um momento muito emocionante para mim e minha família e estou realmente ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe, a equipe e começar este novo capítulo. Trabalhei muito durante muitos anos para chegar a este ponto, mas gostaria de agradecer a todos no RB Leipzig e a todas as pessoas com quem trabalhei lá - os treinadores, meus companheiros de equipe, a equipe e, especialmente, o fãs - disse o zagueiro.O treinador Jürgen Klopp também falou sobre a chegada de Konaté ao Liverpool.
- Estou muito feliz por termos conseguido adicionar um jogador com a qualidade de Ibrahima ao nosso time. Ele é alguém que admiro há muito tempo, desde que tomei consciência de seu potencial quando ele estava no Sochaux. Depois dos problemas que tivemos com lesões no centro na temporada passada, não há dúvida de que estava claro que era uma área da equipe que precisávamos fortalecer - mas primeiro devo dizer que o trabalho que Nat, Rhys e Ozan fizeram foi incrível. Realmente inacreditável. Em Ibrahima estamos contratando um jogador que vai somar à qualidade que já temos aqui. Seus atributos físicos são muito impressionantes; ele é rápido, ele é muito forte e domina o ar.