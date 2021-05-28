AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Liverpool anuncia oficialmente a contratação de Ibrahima Konaté

Com mais essa saída, o RB Leipzig perde sua dupla de zaga titular, uma vez que Upamecano já acertou com o Bayern de Munique...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 09:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 09:20
Crédito: Reprodução/Twitter
O Liverpool anunciou oficialmente seu primeiro reforço para a temporada 21/22. Nesta sexta-feira, os Reds comunicaram o acerto com o zagueiro Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, que chega no dia 1º de julho.
- Estou muito feliz por ingressar em um clube tão grande como o Liverpool. É um momento muito emocionante para mim e minha família e estou realmente ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe, a equipe e começar este novo capítulo. Trabalhei muito durante muitos anos para chegar a este ponto, mas gostaria de agradecer a todos no RB Leipzig e a todas as pessoas com quem trabalhei lá - os treinadores, meus companheiros de equipe, a equipe e, especialmente, o fãs - disse o zagueiro.O treinador Jürgen Klopp também falou sobre a chegada de Konaté ao Liverpool.
- Estou muito feliz por termos conseguido adicionar um jogador com a qualidade de Ibrahima ao nosso time. Ele é alguém que admiro há muito tempo, desde que tomei consciência de seu potencial quando ele estava no Sochaux. Depois dos problemas que tivemos com lesões no centro na temporada passada, não há dúvida de que estava claro que era uma área da equipe que precisávamos fortalecer - mas primeiro devo dizer que o trabalho que Nat, Rhys e Ozan fizeram foi incrível. Realmente inacreditável. Em Ibrahima estamos contratando um jogador que vai somar à qualidade que já temos aqui. Seus atributos físicos são muito impressionantes; ele é rápido, ele é muito forte e domina o ar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A terapia tem aplicação por infusão intravenosa
Anvisa aprova novo tratamento para tipo agressivo de câncer no sangue
Vereador de Vitória Baiano do Salão
Câmara de Vitória abre processo que pode cassar vereador condenado por estupro de criança
Imagem de destaque
Dia do Amigo: 5 benefícios das amizades para o desenvolvimento das crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados