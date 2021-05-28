Liverpool anuncia oficialmente a contratação de Ibrahima Konaté

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O Liverpool anunciou oficialmente seu primeiro reforço para a temporada 21/22. Nesta sexta-feira, os Reds comunicaram o acerto com o zagueiro Ibrahima Konaté, do RB Leipzig, que chega no dia 1º de julho.

- Estou muito feliz por ingressar em um clube tão grande como o Liverpool. É um momento muito emocionante para mim e minha família e estou realmente ansioso para conhecer meus novos companheiros de equipe, a equipe e começar este novo capítulo. Trabalhei muito durante muitos anos para chegar a este ponto, mas gostaria de agradecer a todos no RB Leipzig e a todas as pessoas com quem trabalhei lá - os treinadores, meus companheiros de equipe, a equipe e, especialmente, o fãs - disse o zagueiro.O treinador Jürgen Klopp também falou sobre a chegada de Konaté ao Liverpool.