Liverpool anuncia a contratação do zagueiro Ben Davies, ex-Preston

Crédito: Divulgação / Site oficial do Liverpool

No último dia da janela de transferências do mercado de inverno da Europa, o Liverpool anunciou um reforço para a defesa. O time de Jürgen Klopp confirmou a contratação de Ben Davies, de 25 anos, que estava no Preston, da segunda divisão inglesa.

+ Veja a tabela da Premier LeagueO clube não informou os valores da negociação nem o tempo exato de contrato, limitando-se a dizer que o vínculo será de "longa duração". Com o Preston, sua antiga equipe, o atleta tinha compromisso até o fim da temporada, em junho.

- Estou obviamente muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade. É definitivamente um momento emocionante e acho que eles (torcedores) vão gostar muito de me assistir quando eu estiver jogando bem - disse o zagueiro em entrevista ao site do Liverpool.

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