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futebol

Liverpool anuncia a contratação do zagueiro Ben Davies, ex-Preston

Com muitos problemas no sistema defensivo, clube inglês corre contra o tempo e fecha contratação de zagueiro do décimo primeiro colocado da segunda divisão nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 17:41

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 17:41

Crédito: Divulgação / Site oficial do Liverpool
No último dia da janela de transferências do mercado de inverno da Europa, o Liverpool anunciou um reforço para a defesa. O time de Jürgen Klopp confirmou a contratação de Ben Davies, de 25 anos, que estava no Preston, da segunda divisão inglesa.
+ Veja a tabela da Premier LeagueO clube não informou os valores da negociação nem o tempo exato de contrato, limitando-se a dizer que o vínculo será de "longa duração". Com o Preston, sua antiga equipe, o atleta tinha compromisso até o fim da temporada, em junho.
- Estou obviamente muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade. É definitivamente um momento emocionante e acho que eles (torcedores) vão gostar muito de me assistir quando eu estiver jogando bem - disse o zagueiro em entrevista ao site do Liverpool.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
Até o fim do dia, os Reds tentam fechar a contratação de mais um zagueiro. O clube quer chegar a um acordo com o Schalke 04, da Alemanha, por Ozan Kabak.

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