Liverpool abre conversas por renovação com Henderson

O Liverpool abriu conversas com Jordan Henderson por uma renovação contratual, segundo o "Mirror". O capitão da equipe de Jurgen Klopp tem vínculo com os Reds até 2023. O atleta de 31 anos é considerado uma peça chave no clube.Após a saída de Wijnaldum, o inglês ganha ainda mais importância dentro de Anfield. Além do camisa 14, o Liverpool também conta com Fabinho para o setor, mas busca um novo nome. Tielemans e Neuhaus são os principais alvos nesta janela.
Na última temporada, Henderson não teve seus melhores números por conta de uma cirurgia na virilha que o limitou a apenas 21 partidas na Premier League. No entanto, o veterano está recuperado e participou da Eurocopa pela Inglaterra.
Na competição, o volante anotou seu primeiro gol com a camisa dos Três Leões ao marcar de cabeça na goleada da equipe de Gareth Southgate sobre a Ucrânia por 4 a 0 nas quartas de final.