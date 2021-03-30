Lituânia x Itália: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

A Itália vive um grande momento nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 e encara a Lituânia fora de casa nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). A equipe de Roberto Mancini venceu os dois primeiros jogos sem sofrer gols e lidera o Grupo C com o saldo de gols melhor que a Suíça.Dificuldades

- O campo artificial é traiçoeiro e temos apenas dois dias para nos habituarmos a ele. A Lituânia é uma equipe física, que se defende bem e não vai nos dar muitos espaços. A Suíça teve várias chances contra eles, mas venceu por apenas 1 a 0. Isso significa que as partidas são todas difíceis - avaliou o técnico Roberto Mancini.

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De olho na Copa

A seleção italiana, uma das mais tradicionais do mundo do futebol, decepcionou seus torcedores em 2018 ao não chegar à Rússia. Até o momento, o time de Roberto Mancini faz uma campanha irreparável, apesar de ter que realizar alguns ajustes na equipe e tem a oportunidade de terminar os três primeiros confrontos com 100% de aproveitamento e aguardar o duelo contra a Suíça em setembro.

FICHA TÉCNICA:Lituânia x Itália

Data e horário: 31/3/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio LFF, em Vilnius (LIT)Onde assistir: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LITUÂNIA (Técnico: Valdas Urbonas)Svedkauskas; Mikoliunas, Beneta, Gaspuitis e Vaitkunas; Simkus; Slivka, Dapkus, Lasickas e Novikovas; Cernych

Desfalques: Nenhum

ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini)Donnarumma; Emerson, Bastoni, Toloi e Di Lorenzo; Sensi, Barella e Pellegrini; El Shaarawy, Immobile e Chiesa