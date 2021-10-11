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futebol

Listas de desfalques do Galo diminui com liberação de Mariano e Savarino

A dupla estará à disposição de Cuca para o duelo contra o Santos, dia 13, no Mineirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 18:12

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 18:12

Crédito: Savarino se recuperou totalmente de um problema muscular, se recondicionou fisicamente e (Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG terá dois reforços à disposição do técnico Cuca para o duelo contra o Santos, nesta quarta-feira, 13 de outubro, no Mineirão. O lateral Mariano e o atacante Savarino estão liberados para jogar, pois se recuperaram plenamente de seus problemas físicos. A dupla não enfrentou Chapecoense e Ceará. Assim, a lista de desfalque do Galo ficará menor. Até o fim da semana, apenas Vargas, que segue tratando de lesão, estará fora do time. Assim, Mariano deve jogar pelo menos um tempo contra o Peixe, pois mesmo recuperado, está sem ritmo de jogo. Já Savarino estava se recondicionando fisicamente e agora deverá ser utilizado por mais tempo por Cuca. Outra boa notícia é que o artilheiro do Brasileiro, Hulk, que foi substituído contra o Ceará, fez tratamento de gelo na coxa esquerda, ainda no Mineirão, mas não será desfalque diante dos paulistas. O provável Atlético-MG deverá ter: Everson; Guga, Nathan Silva, Réver e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Diego Costa)

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