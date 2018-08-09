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Liga dos Campeões

Lista de candidatos a melhores da Champions tem Alisson e Marcelo

Alisson disputa, na posição, com Buffon e Navas, enquanto Marcelo terá Sergio Ramos e Varane como 'adversários'

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 14:41
Marcelo e Alisson são candidatos às premiações de melhores jogadores da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução
A Uefa divulgou os candidatos às premiações de melhores jogadores da Liga dos Campeões. A lista de atletas conta com os brasileiros Alisson e Marcelo, além de outros craques como Messi, Cristiano Ronaldo e Salah. Os vencedores de cada premiação serão revelados no dia 30 de agosto, no sorteio dos grupos da edição 2018/19, em Mônaco - no mesmo dia, será revelado o melhor jogador da Europa em 2017/18.
Agora jogador do Liverpool, Alisson disputará o prêmio de melhor goleiro e tem como "adversários" Buffon, que deixou a Juventus para ir ao PSG, e Keylor Navas, do campeão Real Madrid. O brasileiro se destacou na campanha da Roma, que caiu nas semifinais diante justamente do Liverpool.
Já Marcelo terá a concorrência de dois companheiros de Real Madrid: os zagueiros Sergio Ramos e Varane. O trio brilhou no tricampeonato da Champions League, vencendo o Liverpool na final.
A Uefa ainda divulgou os nomes e as pontuações dos jogadores que complementam o Top 10 de cada posição. Entre os goleiros, Ederson ficou na quinta colocação, enquanto Casemiro foi o quarto entre os meias. Roberto Firmino foi o sétimo colocado entre os atacantes.

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