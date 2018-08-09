Lista de candidatos a melhores da Champions tem Alisson e Marcelo

Marcelo e Alisson são candidatos às premiações de melhores jogadores da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução

A Uefa divulgou os candidatos às premiações de melhores jogadores da Liga dos Campeões. A lista de atletas conta com os brasileiros Alisson e Marcelo, além de outros craques como Messi, Cristiano Ronaldo e Salah. Os vencedores de cada premiação serão revelados no dia 30 de agosto, no sorteio dos grupos da edição 2018/19, em Mônaco - no mesmo dia, será revelado o melhor jogador da Europa em 2017/18.

Agora jogador do Liverpool, Alisson disputará o prêmio de melhor goleiro e tem como "adversários" Buffon, que deixou a Juventus para ir ao PSG, e Keylor Navas, do campeão Real Madrid. O brasileiro se destacou na campanha da Roma, que caiu nas semifinais diante justamente do Liverpool.

Já Marcelo terá a concorrência de dois companheiros de Real Madrid: os zagueiros Sergio Ramos e Varane. O trio brilhou no tricampeonato da Champions League, vencendo o Liverpool na final.