Lista de baixas no Fortaleza é grande em busca de virada 'milagrosa' na Copa do Brasil

Crédito: Pikachu será uma das ausências do Leão do Pici (Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Tendo de igualar ou mesmo reverter a enorme desvantagem acumulada na ida contra o Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza terá um oponente adicional ao poderio apresentado pela equipe mineira: os desfalques. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSão pelo menos seis jogadores que podem ser considerados como titulares na equipe de Juan Pablo Vojvoda impossibilitados de jogar na próxima quarta-feira, em solo cearense, por questões físicas e de regulamento. São eles Marcelo Benevenuto, Tinga, Lucas Lima, Lucas Crispim, Yago Pikachu e Robson.

No caso de Benevenuto e de Lucas Lima, os dois já disputaram partidas da Copa do Brasil deste ano defendendo Botafogo e Palmeiras, fator que impede com que eles joguem o torneio do mesmo ano por outros times.

Já em relação aos demais, Tinga já estava em recuperação antes mesmo do embate onde o Leão do Pici venceu bem o Athletico-PR por 3 a 0 no Brasileirão. Por sua vez, apesar do placar elástico e a vice-liderança assumida na última rodada, o time teve a luxação no ombro de Pikachu, a torção no tornozelo direito de Robson e o problema muscular de Crispim.