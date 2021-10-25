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Lista de baixas no Fortaleza é grande em busca de virada 'milagrosa' na Copa do Brasil

Ao todo, seis jogadores com status de titular na equipe de Juan Pablo Vojvoda estão impossibilitadas de atuarem na próxima quarta-feira (27)...
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Publicado em 

25 out 2021 às 13:53

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 13:53

Crédito: Pikachu será uma das ausências do Leão do Pici (Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Tendo de igualar ou mesmo reverter a enorme desvantagem acumulada na ida contra o Atlético-MG pela semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza terá um oponente adicional ao poderio apresentado pela equipe mineira: os desfalques. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSão pelo menos seis jogadores que podem ser considerados como titulares na equipe de Juan Pablo Vojvoda impossibilitados de jogar na próxima quarta-feira, em solo cearense, por questões físicas e de regulamento. São eles Marcelo Benevenuto, Tinga, Lucas Lima, Lucas Crispim, Yago Pikachu e Robson.
No caso de Benevenuto e de Lucas Lima, os dois já disputaram partidas da Copa do Brasil deste ano defendendo Botafogo e Palmeiras, fator que impede com que eles joguem o torneio do mesmo ano por outros times.
Já em relação aos demais, Tinga já estava em recuperação antes mesmo do embate onde o Leão do Pici venceu bem o Athletico-PR por 3 a 0 no Brasileirão. Por sua vez, apesar do placar elástico e a vice-liderança assumida na última rodada, o time teve a luxação no ombro de Pikachu, a torção no tornozelo direito de Robson e o problema muscular de Crispim.
Ainda não há a certeza se, diante do cenário complexo, a rotina pesada da temporada e a clara possibilidade de conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro, Vojvoda optará por uma equipe mista no meio de semana.

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