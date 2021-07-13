Lisca é a prioridade da diretoria para substituir Chamusca no Botafogo

Crédito: Lisca está na mira do Botafogo (Mourão Panda/América-MG

Depois de anunciar a saída do Marcelo Chamusca, nesta terça-feira, o Botafogo mira Lisca para o cargo de treinador do time. A diretoria do Alvinegro sonha com Lisca, já fez contatos iniciais e está otimista. No entanto, a negociação é considerada difícil, uma vez que ele ainda tem mercado na Série A

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A informação de que o Botafogo tem interesse em Lisca foi dada primeiramente pelo portal "Esporte News Mundo", e a de que já começaram as negociações foi dada pelo site "ge".O Botafogo ainda tem uma lista com nomes de profissionais desejados que se encaixem tanto no perfil, quanto na realidade financeira do clube. No entanto, Lisca sai na frente, uma vez que já era monitorado e, também, é aprovado interna e externamente.

Idealmente, o novo treinador assumiria o Botafogo ainda nesta semana, antes do próximo compromisso do Glorioso, que é contra o Brusque, no sábado, às 19h, o Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

> Veja a tabela da Série BO último trabalho de Lisca foi no América-MG, onde ficou por um ano e quatro meses. No comando do Coelho, ele somou 82 jogos. No total, foram: 40 vitórias, 27 empates e 15 derrotas. Ele esteve à frente do time mineiro desde o dia dia 30 de janeiro de 2020, até sair em junho deste ano.

Na última temporada, sob o comando de Lisca, o América-MG chegou até a semifinal da Copa do Brasil, o que garantiu ao clube a bolada de R$ 17,6 milhões. Na Série B de 2020, ele garantiu o acesso para a primeira divisão ao conquistar o vice-campeonato. Além disso, ele foi vice-campeão mineiro neste ano.