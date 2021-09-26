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Lionel Messi volta a treinar e se prepara para encarar Manchester City pela Champions League

Argentino trabalhou com o grupo neste domingo, mas ainda não tem garantia de que vai conseguir estar entre os relacionados no duelo da próxima terça-feira...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 11:07

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 11:07
Crédito: Messi é dúvida para jogo contra o Manchester City pela Champions League (FRANCK FIFE / AFP
Apesar da turbulência nos vestiários do PSG após Mbappé reclamar de Neymar, Mauricio Pochettino pode voltar a sorrir neste domingo. Segundo a "RMC Sport", Lionel Messi voltou a treinar com os companheiros visando o jogo contra o Manchester City pela Champions League nesta terça-feira.O argentino não participou da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier no último sábado por conta de um problema no joelho e ainda é dúvida para o confronto da Liga dos Campeões. Mas cresce a expectativa para que o camisa 30 apareça em campo.
> Veja a tabela da Champions League
Até esta segunda-feira, Messi deve se submeter a novos exames para saber se terá condições de participar do jogo contra o Manchester City. A presença do argentino pode ser decisiva após o tropeço da equipe francesa na estreia da competição diante do Club Brugge.
Além disso, o craque está sedento por marcar seu primeiro gol com a camisa do PSG. Desde a sua chegada em Paris, o veterano de 34 anos participou de três partidas, mas ainda não conseguiu balançar as redes ou dar assistência aos companheiros.

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