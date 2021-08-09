Lionel Messi tem proposta do PSG em mãos por vínculo até 2023

Crédito: JOSEP LAGO / AFP

Lionel Messi está com uma proposta do Paris Saint-Germain para jogar pelo clube até 2023, segundo a "Sky Sports". O atleta e seu pai, Jorge Messi, receberam a oferta no último domingo e os advogados do argentino estão analisando todos os detalhes.As informações indicam que o atacante deve receber cerca de 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) líquidos por temporada. No entanto, o jogador só deve viajar para a França com o intuito de assinar um novo contrato quando todos os pontos da oferta estiverem claros.

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O veículo também afirma que há outras duas equipes monitorando a situação do argentino, embora o PSG seja o favorito para contratar Messi nesta janela de transferências. Além dos franceses, os ingleses são as únicas equipes com condições financeiras para bancar a chegada do astro.

Saída de Messi

Na última quinta-feira, o Barcelona anunciou que não iria dar continuidade a renovação de contrato com Messi por não conseguir encaixar o camisa 10 em sua folha salarial. O clube possui um teto de gastos e não conseguiu se desfazer de jogadores suficientes para encaixar o camisa 10 no orçamento.