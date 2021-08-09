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futebol

Lionel Messi tem proposta do PSG em mãos por vínculo até 2023

Advogados do atacante estão analisando todos os pontos do contrato e atleta deve viajar para a França após ter tudo acertado. Há outros dois clubes que monitoram o atacante...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 09:03
Crédito: JOSEP LAGO / AFP
Lionel Messi está com uma proposta do Paris Saint-Germain para jogar pelo clube até 2023, segundo a "Sky Sports". O atleta e seu pai, Jorge Messi, receberam a oferta no último domingo e os advogados do argentino estão analisando todos os detalhes.As informações indicam que o atacante deve receber cerca de 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) líquidos por temporada. No entanto, o jogador só deve viajar para a França com o intuito de assinar um novo contrato quando todos os pontos da oferta estiverem claros.
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O veículo também afirma que há outras duas equipes monitorando a situação do argentino, embora o PSG seja o favorito para contratar Messi nesta janela de transferências. Além dos franceses, os ingleses são as únicas equipes com condições financeiras para bancar a chegada do astro.
Saída de Messi
Na última quinta-feira, o Barcelona anunciou que não iria dar continuidade a renovação de contrato com Messi por não conseguir encaixar o camisa 10 em sua folha salarial. O clube possui um teto de gastos e não conseguiu se desfazer de jogadores suficientes para encaixar o camisa 10 no orçamento.
No último domingo, o atleta realizou uma coletiva de imprensa no Camp Nou em que se emocionou ao falar de sua despedida. Além disso, o atacante admitiu estar recebendo ligações de diversos clubes interessados em contar com seu serviço.

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