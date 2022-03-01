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futebol

Lionel Messi tem desejo de cumprir contrato com o PSG até 2023

Craque argentino tem a opção de estender a permanência na França até 2024, mas o assunto ainda não entrou em pauta. Camisa 30 está feliz no clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 09:29

Publicado em 01 de Março de 2022 às 09:29

Lionel Messi pretende cumprir seu contrato e permanecer no Paris Saint-Germain até 2023, segundo o "Mundo Deportivo". Embora tenha encontrado algumas dificuldades no campo, o argentino se sente feliz no vestiário ao lado de Neymar, Di Maria, Paredes e Verratti e a presença de Mauricio Pochettino também o ajuda.O camisa 30 tem se incomodado com as críticas que vem recebendo da imprensa francesa após seus jogos. No entanto, o craque já é o maios assistente da equipe na temporada, com 16 passes decisivos para gols de companheiros na Ligue 1 e Champions League.
> Veja a tabela da Champions League
O atleta tem a opção de estender sua permanência na França até 2024, embora essa pauta ainda não tenha sido discutida pelo jogador junto com a diretoria. Messi, que completa 35 anos nos próximos meses, não descarta atuar na MLS e viver com a família nos Estados Unidos.
Emborao argentino não pense em deixar o PSG na próxima temporada, as possíveis saídas de Di Maria, que está em fim de contrato, e Pochettino podem mexer com a cabeça do camisa 30. Além disso, caso Mbappé decida ir para o Real Madrid, o clube perde muito do ponto de vista esportivo.
Crédito: MessisesentebemnoPSGepretendepermaneceraté2023(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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