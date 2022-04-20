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futebol

Lionel Messi seguirá no PSG na próxima temporada, afirma jornal

Atleta tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim da próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 11:41

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 11:41

Lionel Messi seguirá no Paris Saint-Germain na próxima temporada, confirma o jornal "Mundo Deportivo". O atleta, que não conseguiu ter um grande desempenho em seu primeiro ano na equipe francesa, irá cumprir seu contrato até junho de 2023, mesmo após ter uma possível volta ao Barcelona ventilada pela imprensa internacional.Apesar das vaias que já recebeu na atual temporada, o argentino entende a decepção dos fãs do PSG, uma vez que havia grande expectativa pela conquista da Champions League após a formação do ataque com Neymar, Mbappé e o ídolo do Barcelona.
> Veja a tabela da Ligue 1
Com uma possível saída do Mbappé na próxima janela de transferências, o camisa 30 sabe que será mais cobrado e terá mais responsabilidades em 2022/2023. No entanto, o atleta poderá assumir mais o protagonismo, como era na Catalunha.
Na atual temporada, Messi disputou apenas 29 partidas com a camisa do PSG, além de ter enfrentado problemas com lesões e Covid-19. Nesses duelos, o argentino anotou apenas oito gols e contribuiu com 13 assistências para sua equipe.
Crédito: MessiirápermanecernoPSGpormaisumatemporada(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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