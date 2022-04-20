Lionel Messi seguirá no PSG na próxima temporada, afirma jornal

Lionel Messi seguirá no Paris Saint-Germain na próxima temporada, confirma o jornal "Mundo Deportivo". O atleta, que não conseguiu ter um grande desempenho em seu primeiro ano na equipe francesa, irá cumprir seu contrato até junho de 2023, mesmo após ter uma possível volta ao Barcelona ventilada pela imprensa internacional.Apesar das vaias que já recebeu na atual temporada, o argentino entende a decepção dos fãs do PSG, uma vez que havia grande expectativa pela conquista da Champions League após a formação do ataque com Neymar, Mbappé e o ídolo do Barcelona.