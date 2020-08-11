Lionel Messi retorna aos treinos do Barcelona com proteção

Lionel Messi voltou aos treinos nesta terça-feira (11). Após pancada de Kalidou Koulibaly na partida contra o Napoli pela Liga dos Campeões, o argentino precisou de uma proteção para participar da sessão comandada por Quique Setién. Messi ficou 48 horas de repouso para melhorar o hematoma e deve estar apto para o confronto da próxima sexta-feira contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.
Além de Messi, Ousmane Dembélé também está recuperado e apto a viajar para Portugal.