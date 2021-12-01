Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lionel Messi receberá homenagem do PSG por vencer a Bola de Ouro

Camisa 30 será homenageado antes do confronto entre Paris Saint-Germain e Nice, nesta quarta-feira. Clube quer criar uma relação íntima entre o atleta e a torcida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2021 às 09:06

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 09:06

O Paris Saint-Germain irá homenagear Lionel Messi antes do confronto contra o Nice, nesta quarta-feira, por conta da conquista da sétima Bola de Ouro do argentino. O clube enxerga essa ação como a ocasião perfeita para que o atleta possua uma relação mais íntima com a torcida.De acordo com o "L'Équipe", o PSG colocou diversas luzes de LED espalhadas pelo Parque dos Príncipes com mensagens que serão reveladas apenas antes da partida válida pelo Campeonato Francês. Um vídeo sobre o camisa 30 também será exibido para o público presente no estádio.
> Veja a tabela da Ligue 1
Está programado também um momento em que Lionel Messi irpa entregar o Ballon d'Or para a torcida após a entrada no gramado. As lojas oficiais do Paris Saint-Germain também estarão cobertas com imagens do argentino, novo ídolo da torcida.
Messi ainda não encontrou o seu melhor futebol desde que chegou à capital francesa. Em 11 partidas disputadas, o camisa 30 anotou quatro gols e contribuiu com três assistências, sendo todas estas no último jogo da Ligue 1 diante do Saint-Etienne.
Crédito: LionelMessiconquistousuasétimaBoladeOuro(FRANCKFIFE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados