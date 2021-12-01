Lionel Messi receberá homenagem do PSG por vencer a Bola de Ouro

O Paris Saint-Germain irá homenagear Lionel Messi antes do confronto contra o Nice, nesta quarta-feira, por conta da conquista da sétima Bola de Ouro do argentino. O clube enxerga essa ação como a ocasião perfeita para que o atleta possua uma relação mais íntima com a torcida.De acordo com o "L'Équipe", o PSG colocou diversas luzes de LED espalhadas pelo Parque dos Príncipes com mensagens que serão reveladas apenas antes da partida válida pelo Campeonato Francês. Um vídeo sobre o camisa 30 também será exibido para o público presente no estádio.