Lionel Messi receberá homenagem do PSG por vencer a Bola de Ouro

O Paris Saint-Germain irá homenagear Lionel Messi antes do confronto contra o Nice, nesta quarta-feira, por conta da conquista da sétima Bola de Ouro do argentino. O clube enxerga essa ação como a ocasião perfeita para que o atleta possua uma relação mais íntima com a torcida.De acordo com o "L'Équipe", o PSG colocou diversas luzes de LED espalhadas pelo Parque dos Príncipes com mensagens que serão reveladas apenas antes da partida válida pelo Campeonato Francês. Um vídeo sobre o camisa 30 também será exibido para o público presente no estádio.
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Está programado também um momento em que Lionel Messi irpa entregar o Ballon d'Or para a torcida após a entrada no gramado. As lojas oficiais do Paris Saint-Germain também estarão cobertas com imagens do argentino, novo ídolo da torcida.
Messi ainda não encontrou o seu melhor futebol desde que chegou à capital francesa. Em 11 partidas disputadas, o camisa 30 anotou quatro gols e contribuiu com três assistências, sendo todas estas no último jogo da Ligue 1 diante do Saint-Etienne.