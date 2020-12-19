Lionel Messi iguala marca de Pelé no Santos com 643 gols pelo Barcelona

Lionel Messi marcou seu gol de número 643 com a camisa do Barcelona neste sábado no Camp Nou diante do Valencia. O craque marcou de cabeça após perder um pênalti no final da primeira etapa. Com isso, o argentino igualou a marca de Pelé como o jogador que mais fez gols vestindo a camisa de um único time na carreira.
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Com o gol no final da primeira etapa, o camisa 10 chegou a marca de 714 tentos na carreira e é o 5º maior artilheiro da história do futebol. La Pulga pode bater o recorde de gols de Pelé que anotou 756 gols oficiais em sua carreira por Santos, Seleção Brasileira e Cosmos.