Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lionel Messi iguala marca de Pelé no Santos com 643 gols pelo Barcelona

Argentino tornou-se jogador com mais gols vestindo a camisa de um único clube ao lado do Rei do Futebol. Camisa 10 pode bater recorde de gols oficiais de Pelé na carreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 13:38

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 13:38

Crédito: De cabeça, Messi marcou seu gol de número 643 (LLUIS GENE / AFP
Lionel Messi marcou seu gol de número 643 com a camisa do Barcelona neste sábado no Camp Nou diante do Valencia. O craque marcou de cabeça após perder um pênalti no final da primeira etapa. Com isso, o argentino igualou a marca de Pelé como o jogador que mais fez gols vestindo a camisa de um único time na carreira.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Com o gol no final da primeira etapa, o camisa 10 chegou a marca de 714 tentos na carreira e é o 5º maior artilheiro da história do futebol. La Pulga pode bater o recorde de gols de Pelé que anotou 756 gols oficiais em sua carreira por Santos, Seleção Brasileira e Cosmos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados