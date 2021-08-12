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futebol

Lionel Messi faz primeiro treino como jogador do Paris Saint-Germain

Argentino ainda não tem data definida para estrear com a camisa 30 do PSG. Atacante passa por novos exames físicos e trabalha com novos companheiros...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 09:19

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 09:19

Crédito: AFP
Um dia após sua apresentação, Lionel Messi participou de sua primeira sessão de treinamentos como jogador do PSG nesta quinta-feira. Segundo o "Le Parisien", o atleta deu continuidade a alguns exames físicos, mas também trabalhou no gramado com os novos companheiros.Apesar de iniciar os treinos com o Paris Saint-Germain, a estreia do argentino contra o Strasbourg neste sábado está descartada. No entanto, o jogador deve se apresentar para os mais de 47 mil torcedores da equipe que estarão no Parque dos Príncipes.
> Veja a tabela da Ligue 1
A expectativa é de que Messi não tenha dificuldades na questão de adaptação ao novo clube. O argentino terá a companhia de Neymar, um dos seus melhores amigos, além de Di Maria e Leandro Paredes, colegar de seleção. Além do trio, o craque também já conhece Sergio Ramos e o goleiro Navas dos tempos do futebol espanhol.
Na última quarta-feira, o craque foi apresentado como novo reforço do PSG e afirmou que tem o desejo de conquistar uma Champions League com a nova equipe. Por conta da vontade do camisa 30, sua estreia não deve tardar a acontecer.

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