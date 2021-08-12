Lionel Messi faz primeiro treino como jogador do Paris Saint-Germain

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Um dia após sua apresentação, Lionel Messi participou de sua primeira sessão de treinamentos como jogador do PSG nesta quinta-feira. Segundo o "Le Parisien", o atleta deu continuidade a alguns exames físicos, mas também trabalhou no gramado com os novos companheiros.Apesar de iniciar os treinos com o Paris Saint-Germain, a estreia do argentino contra o Strasbourg neste sábado está descartada. No entanto, o jogador deve se apresentar para os mais de 47 mil torcedores da equipe que estarão no Parque dos Príncipes.

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A expectativa é de que Messi não tenha dificuldades na questão de adaptação ao novo clube. O argentino terá a companhia de Neymar, um dos seus melhores amigos, além de Di Maria e Leandro Paredes, colegar de seleção. Além do trio, o craque também já conhece Sergio Ramos e o goleiro Navas dos tempos do futebol espanhol.