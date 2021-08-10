Lionel Messi está rumo a França para exames médicos e assinatura do contrato com o Paris Saint-Germain

Crédito: Messi passou pelo aeroporto de Barcelona e está indo para Paris (Josep LAGO / AFP

Lionel Messi saiu de casa na manhã desta terça-feira, passou pelo aeroporto de Barcelona e está indo para Paris em voo privado. Chegando na capital francesa, atleta deve seguir para as instalações do PSG para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato.Apesar de sua chegada à França nas próximas horas, a apresentação do argentino só deve acontecer na quarta-feira. No entanto, o atacante deve sentir o calor da torcida no aeroporto Le Bourget, onde fãs do Paris Saint-Germain se reúnem a espera do novo ídolo.

> Veja a tabela da Ligue 1

+ Veja o valor de mercado de cada astro do PSG

Após 21 anos, Messi deixa a Catalunha definitivamente após entrar em um acordo com o PSG para vestir a camisa do clube até 2023 com a opção de estender seu vínculo por mais uma temporada. O astro irá jogar novamente ao lado de Neymar, com quem fez uma parceria de sucesso no Barcelona.