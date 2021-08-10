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Lionel Messi está rumo a França para exames médicos e assinatura do contrato com o Paris Saint-Germain

Atacante deixou sua casa em Barcelona na manhã desta terça-feira e viaja com toda a família para a capital francesa. Apresentação deve ser na quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 09:14

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 09:14

Crédito: Messi passou pelo aeroporto de Barcelona e está indo para Paris (Josep LAGO / AFP
Lionel Messi saiu de casa na manhã desta terça-feira, passou pelo aeroporto de Barcelona e está indo para Paris em voo privado. Chegando na capital francesa, atleta deve seguir para as instalações do PSG para a realização de exames médicos e a assinatura do contrato.Apesar de sua chegada à França nas próximas horas, a apresentação do argentino só deve acontecer na quarta-feira. No entanto, o atacante deve sentir o calor da torcida no aeroporto Le Bourget, onde fãs do Paris Saint-Germain se reúnem a espera do novo ídolo.
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Após 21 anos, Messi deixa a Catalunha definitivamente após entrar em um acordo com o PSG para vestir a camisa do clube até 2023 com a opção de estender seu vínculo por mais uma temporada. O astro irá jogar novamente ao lado de Neymar, com quem fez uma parceria de sucesso no Barcelona.
Além do tempo de contrato, as últimas horas serviram para definir outros detalhes do contrato, como o salário de 35 milhões de euros (R$ 216,9 milhões), bônus, direitos de imagem, comissão e forma de pagamento.

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