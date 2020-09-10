Lionel Messi e outros três atletas treinam na folga do Barcelona

Apesar do técnico Ronald Koeman ter dado um dia de descanso para o elenco do Barcelona, Lionel Messi foi ao Centro de Treinamento para trabalhar e tentar recuperar o tempo perdido por não ter participado das sessões do técnico na última semana. De acordo com o jornalista Alex Pintanel, do “GOL”, Busquets, Griezmann e Lenglet também foram vistos com o argentino.Estes três estiveram com suas seleções para a disputa de duas rodadas da Liga das Nações, mas querem acelerar suas preparações para as disputas com a equipe culé nesta temporada. Entretanto, o time blaugrana só estreia no Campeonato Espanhol no próximo dia 27 de setembro, diante do Villarreal.