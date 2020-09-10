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futebol

Lionel Messi e outros três atletas treinam na folga do Barcelona

Além do argentino, Busquets, Griezmann e Lenglet participaram de atividades em dia de descanso para elenco. Jogadores querem recuperar tempo perdido da última semana...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 09:39

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 09:39
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Apesar do técnico Ronald Koeman ter dado um dia de descanso para o elenco do Barcelona, Lionel Messi foi ao Centro de Treinamento para trabalhar e tentar recuperar o tempo perdido por não ter participado das sessões do técnico na última semana. De acordo com o jornalista Alex Pintanel, do “GOL”, Busquets, Griezmann e Lenglet também foram vistos com o argentino.Estes três estiveram com suas seleções para a disputa de duas rodadas da Liga das Nações, mas querem acelerar suas preparações para as disputas com a equipe culé nesta temporada. Entretanto, o time blaugrana só estreia no Campeonato Espanhol no próximo dia 27 de setembro, diante do Villarreal.
A imprensa espanhola indica que há uma sensação de que uma nova cultura pode estar sendo implementada no Barcelona, de mais trabalho e menos comodidade por parte dos atletas. Messi pode ser o principal exemplo para o restante do plantel de que deve-se trabalhar mais para o clube reconquistar a hegemonia que antes possuía.

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