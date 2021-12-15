Lionel Messi e ex-companheiros prestam homenagens a Agüero

Após anunciar sua aposentadoria, Sergio Aguero recebeu homenagens dos clubes por onde jogou, mas também de companheiros com quem teve a oportunidade de jogar. Lionel Messi, capitão da Argentina, foi um dos que escreveu um texto emocionante direcionado ao amigo.

- Praticamente toda uma carreira juntos, Kun. Vivemos momentos lindos e outros nem tanto, mas todos fizeram com que nos uníssemos cada vez mais e ser mais amigos. E vamos seguir vivendo fora dos gramados. Dói muito ver como você deve deixar fazer o que mais ama pelo que aconteceu contigo. Todo o melhor nessa nova etapa. Te amo muito, amigo - disse o jogador do PSG.

Veja outros companheiros que também homenagearam Sergio Agüero:

Kevin de Bruyne: Um dos melhores atacantes de todos os tempos! Desejo tudo de melhor no seu futuro, lenda. Nos vemos logo.

David Silva: Amigo, sei que foi uma decisão difícil e dura a que teve que tomar, mas você vai como uma LENDA. Para mim, foi um orgulho compartilhar tantos momentos juntos, dentro e fora dos campos. É meu parceiro de crime. Muita sorte em sua nova etapa!

Vincent Kompany: Um centroavante extraordinário se aposentou do jogo, mas também um grande companheiro de time, um amigo e uma personalidade única. Obrigado e respeito pelo autêntico fenômeno do Manchester City. Não desejo nada além do melhor, lenda.

Gabriel Jesus: Obrigado por tudo o que vivemos juntos, Kun. Foi um prazer jogar ao seu lado. Parabéns pela linda e vitoriosa carreira.