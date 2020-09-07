Lionel Messi aparece no Centro de Treinamento do Barcelona

Lionel Messi apareceu no Centro de Treinamento do Barcelona nesta segunda-feira para participar de sua primeira atividade com o elenco sob comando de Ronald Koeman nesta temporada. O argentino se incorporou com uma semana de atraso, mas foi o primeiro atleta a chegar com mais de uma hora de antecedência.O camisa 10 já cumpriu com o protocolo da Covid-19 e realizou exame da doença para entrar na dinâmica do treinador holandês. O craque quer deixar para trás toda a polêmica em que esteve envolvido nas últimas duas semanas desde que pediu para deixar o clube catalão e buscar um novo destino.