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futebol

Lionel Messi aparece no Centro de Treinamento do Barcelona

Craque argentino irá se incorporar aos treinamentos do elenco sob comando do técnico Ronald Koeman. Camisa 10 havia pedido para deixar o clube há duas semanas...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 12:20

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 12:20
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Lionel Messi apareceu no Centro de Treinamento do Barcelona nesta segunda-feira para participar de sua primeira atividade com o elenco sob comando de Ronald Koeman nesta temporada. O argentino se incorporou com uma semana de atraso, mas foi o primeiro atleta a chegar com mais de uma hora de antecedência.O camisa 10 já cumpriu com o protocolo da Covid-19 e realizou exame da doença para entrar na dinâmica do treinador holandês. O craque quer deixar para trás toda a polêmica em que esteve envolvido nas últimas duas semanas desde que pediu para deixar o clube catalão e buscar um novo destino.
Esta é a primeira aparição de Messi desde a entrevista ao portal “Goal”, realizada na última semana, em que afirmou que permaneceria na Catalunha. O argentino não quis comprar uma briga judicial com o clube que tem vínculo há 20 anos, mas seu futuro ao fim da próxima temporada não está certo de que será vestindo a camisa blaugrana.

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