Lionel Messi analisa situação do Barcelona no Campeonato Espanhol

Após conquistar seu sétimo troféu de artilheiro do Campeonato Espanhol, Lionel Messi analisou ao “Marca” o momento do Barcelona na temporada. Segundo o argentino, o clube culé sofreu com infelicidade em algumas partidas e que o elenco está crescendo pouco a pouco sob comando do técnico Ronald Koeman.

- Vamos tentar ganhar tudo. Vamos crescer pouco a pouco. É certo que demorou para arrancarmos no Espanhol, não deveríamos deixar tantos pontos. Acredito que merecíamos mais contra o Alavés, Getafe e Real Madrid. Agora o importante é conseguirmos uma sequência de bons resultados em umas quatro partidas seguidas para nos colocarmos em cima. Com a pandemia, todos os jogos são muito difíceis. O futebol mudou muito, mas devagar vamos nos acomodando.O camisa 10 também reclamou da falta de público nos estádios, disse que os duelos são feios sem os torcedores e que é mais um dos motivos para os confrontos serem equilibrados. No entanto, Messi busca superar as adversidades em uma temporada complexa para si e para o Barça e ajudar o time a disputar o título da La Liga.Messi já anotou seis gols no Campeonato Espanhol (LLUIS GENE / AFP)