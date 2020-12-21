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Lionel Messi afirma estar bem no Barcelona: 'Com vontade, empolgado'

Craque argentino concedeu entrevista que vai ao ar no dia 27 de dezembro, mas está consciente dos problemas do clube e com intenção de ajudar a equipe blaugrana...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 08:21

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 08:21

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Apesar dos diversos problemas recentes, Lionel Messi diz se sentir bem no Barcelona e com vontade de ajudar o clube nesta temporada. O argentino concedeu uma entrevista ao programa “El Món a RAC1”. que irá ao ar na íntegra no dia 27 de dezembro para comentar sobre seu futuro e sua situação na equipe blaugrana.
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- Estou bem. Passei muito mal com o verão que tive. pelo final da temporada e o que aconteceu, mas agora me encontro bem, com vontade e empolgado. Sei que o clube passa por um momento complicado, a nível de equipe e institucional, mas estou com vontade.Na última janela de transferências, o camisa 10 havia comunicado a diretoria do Barça que gostaria de deixar a Catalunha. A goleada por 8 a 2 na Champions League, a saída de Suárez e o fato de não enxergar um projeto vencedor foram questões que pesaram na decisão do argentino. Após permanecer, o futuro de Messi segue indefinido e o contrato do craque termina no fim da temporada.

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