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Copa SP

Linhares estreia contra o Mirassol na Copa SP de Futebol Júnior 2020

Primeiro jogo da Coruja, na competição nacional de base, acontece no dia 03 de janeiro, em Bálsamo interior de São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 21:13

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 21:13

Linhares Sub-20 Crédito: Rafael Chaves/Serra FC
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, na tarde desta terça-feira. O Linhares, um dos representantes do Espírito Santo, estreia na competição no dia 03 de janeiro, às 17h45 (de Brasília), quando encara o Mirassol.
Na segunda rodada, no dia 06 de janeiro, a Coruja enfrenta o Joinville, 20h. O time capixaba encerra a sua participação na primeira fase quando pega o Nova Iguaçu, no dia 09 de janeiro, às 17h45. Todas as partidas do Grupo 10 serão realizadas no estádio Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo, interior de São Paulo.
De acordo com o regulamento da competição, avançam para a segunda fase os dois melhores classificados de cada grupo, ao final das três rodadas.
Maior competição de base do mundo, em 2020, a Copa São Paulo de Futebol Júnior vai ter a participação de 128 clubes. O torneio terá início em 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25.

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