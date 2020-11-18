Lindelöf retorna à Manchester lesionado e preocupa Solskjaer

Após a Data Fifa, Victor Lindelöf retornou ao Manchester United. O zagueiro, porém, não voltou nas melhores condições físicas e terá que ser reavaliado pelo departamento médico.

O zagueiro se machucou na partida entre Suécia e França. Ele teve que deixar a partida com cerca de 15 minutos do segundo tempo e, assim, vira uma nova preocupação para Solskjaer.Titular na zaga ao lado de Harry Maguire, Lindelöf deve desfalcar o Manchester United. Com isso, os Red Devils, que já enfrentam problemas defensivos, terão que se reinventar novamente.