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futebol

Lindelöf retorna à Manchester lesionado e preocupa Solskjaer

Zagueiro se machucou na partida da Suécia contra a França
e deixou a partida com cerca de 15 minutos do segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 16:43

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:43

Crédito: Divulgação
Após a Data Fifa, Victor Lindelöf retornou ao Manchester United. O zagueiro, porém, não voltou nas melhores condições físicas e terá que ser reavaliado pelo departamento médico.
O zagueiro se machucou na partida entre Suécia e França. Ele teve que deixar a partida com cerca de 15 minutos do segundo tempo e, assim, vira uma nova preocupação para Solskjaer.Titular na zaga ao lado de Harry Maguire, Lindelöf deve desfalcar o Manchester United. Com isso, os Red Devils, que já enfrentam problemas defensivos, terão que se reinventar novamente.

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