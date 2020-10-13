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futebol

Lindelöf fala sobre começo ruim do Manchester United: 'Não sei o que está acontecendo conosco'

Zagueiro foi um dos mais criticados nas derrotas sofridas pelos
Red Devils na Premier League...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 15:24
Crédito: Reprodução
Na seleção sueca, Victor Lindelöf foi questionado sobre o início ruim do Manchester United na temporada da Premier League. De acordo com o zagueiro, ele não tem explicações para o que está acontecendo.
- Não foi o melhor início para nós. Não sei o que está acontecendo conosco. Se é por termos jogado durante muito tempo nas competições europeias e não tivemos o período de férias… Não sei responder. Só tivemos uma ou duas semanas antes do início do campeonato e ainda não estamos ao nível que queremos. Mas, após a data Fifa, acredito que iremos melhorar - disse à "Aftonbladet".O Manchester United é o atual 16º colocado da Premier League, com apenas três pontos em três partidas disputadas. São duas derrotas e uma vitória.

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