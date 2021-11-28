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futebol

Limite de estrangeiros faz Rogério Ceni realizar rodízio no São Paulo

Orejuela e Gabriel vêm sendo os escolhidos pelo treinador para fazerem rodízio entre os relacionados, que normalmente contam com Benítez, Arboleda, Calleri e Rigoni garantidos...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 17:30
O limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro vem fazendo com que o técnico Rogério Ceni tenha um rodízio no São Paulo entre os jogadores que nasceram no exterior. O escolhido para ficar fora dos relacionados contra o Sport foi o lateral-direito Orejuela. Antes, na partida contra o Athletico-PR, quem ficou fora da lista dos jogadores foi o volante uruguaio Gabriel, que esteve presente e foi utilizado diante do Leão. Vale ressaltar que somente cinco estrangeiros podem ser relacionados e o Tricolor conta com seis estrangeiros, sem contar com Galeano, lesionado.
Normalmente, quatro estrangeiros são presença certa entre os relacionados: o zagueiro equatoriano Arboleda, o meia Benítez e os atacantes Rigoni e Calleri, todos argentinos. Sendo assim, Ceni geralmente precisa escolher entre Orejuela e Gabriel para compor a lista de estrangeiros.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoDesde que Rogério Ceni chegou ao Tricolor, Orejuela foi relacionado contra Ceará, Corinthians, Red Bull Bragantino, Internacional, Bahia, Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR.
Já Gabriel esteve presente diante de Ceará, Corinthians, Red Bull Bragantino, Internacional, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Sport. Sendo assim, em quatro jogos Ceni teve que escolher entre Orejuela e Gabriel para compor os relacionados.
Crédito: OrejuelaficouforadosrelacionadoscontraoSport(Foto:C2Sports

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