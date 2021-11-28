Limite de estrangeiros faz Rogério Ceni realizar rodízio no São Paulo

O limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro vem fazendo com que o técnico Rogério Ceni tenha um rodízio no São Paulo entre os jogadores que nasceram no exterior. O escolhido para ficar fora dos relacionados contra o Sport foi o lateral-direito Orejuela. Antes, na partida contra o Athletico-PR, quem ficou fora da lista dos jogadores foi o volante uruguaio Gabriel, que esteve presente e foi utilizado diante do Leão. Vale ressaltar que somente cinco estrangeiros podem ser relacionados e o Tricolor conta com seis estrangeiros, sem contar com Galeano, lesionado.