Lima volta a local onde marcou primeiro gol na Série A pelo Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará SC

O meia Lima, de 24 anos, recentemente completou um ano do seu primeiro gol no retorno ao Ceará e nada melhor do que voltar ao palco daquele dia tão importante para o camisa 45, a Vila Belmiro, onde o Vozão enfrenta o Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2020 na próxima quarta-feira (28) às 16h.

No dia 17 de outubro do ano passado, em partida que valia pelo Brasileirão, Lima abriu a contagem para o Alvinegro de Porangabuçu aos 18 minutos do primeiro tempo. Infelizmente, Eduardo Sasha (hoje no Atlético-MG) e Gustavo Henrique (atualmente no Flamengo) acabaram marcando os gols da virada em duelo que terminou 2 a 1 para o time paulista.

Na atual edição da Copa do Brasil, Lima atuou em dois jogos (contra Brusque e Vitória, entrando na segunda etapa) e marcando um golaço diante da equipe baiana que, inclusive, foi eleito pelos internautas o mais bonito da terceira fase da competição.

Em sua primeira passagem pelo Ceará, Lima foi muito importante para o acesso à Série A conquistado em 2017. Na campanha, foram 22 partidas com cinco gols marcados e cinco assistências do atleta que defende o Vozão por empréstimo do Grêmio.