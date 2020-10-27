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futebol

Lima volta a local onde marcou primeiro gol na Série A pelo Ceará

Foi na Vila Belmiro, local onde estará com a delegação do Vozão para partida da Copa do Brasil, que o meia fez seu primeiro gol durante segunda passagem...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 09:20

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 09:20
Crédito: Divulgação/Ceará SC
O meia Lima, de 24 anos, recentemente completou um ano do seu primeiro gol no retorno ao Ceará e nada melhor do que voltar ao palco daquele dia tão importante para o camisa 45, a Vila Belmiro, onde o Vozão enfrenta o Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2020 na próxima quarta-feira (28) às 16h.
No dia 17 de outubro do ano passado, em partida que valia pelo Brasileirão, Lima abriu a contagem para o Alvinegro de Porangabuçu aos 18 minutos do primeiro tempo. Infelizmente, Eduardo Sasha (hoje no Atlético-MG) e Gustavo Henrique (atualmente no Flamengo) acabaram marcando os gols da virada em duelo que terminou 2 a 1 para o time paulista.
Na atual edição da Copa do Brasil, Lima atuou em dois jogos (contra Brusque e Vitória, entrando na segunda etapa) e marcando um golaço diante da equipe baiana que, inclusive, foi eleito pelos internautas o mais bonito da terceira fase da competição.
Em sua primeira passagem pelo Ceará, Lima foi muito importante para o acesso à Série A conquistado em 2017. Na campanha, foram 22 partidas com cinco gols marcados e cinco assistências do atleta que defende o Vozão por empréstimo do Grêmio.
Na atual temporada, o meia soma 22 partidas, com 776 minutos jogados, quatro gols marcados e 2 assistências. No Brasileirão, além de um gol, soma 14 desarmes, 14 dribles certos e 46 divididas ganhas. Somando as suas três passagens no clube, Lima soma 59 partidas oficiais pelo Vozão com nove gols marcados e sete assistências.

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