Lima pode completar marca especial com a camisa do Ceará

A partida do Ceará no próximo sábado contra o Santos tem tudo para ser bastante especial para o meio-campista Vinícius Lima. Se entrar em campo na partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador irá completar 50 jogos oficiais com a camisa do Vozão. A soma total se dá nas três passagens do atleta pelo time nordestino nas temporadas 2017, 2019 e 2020.A estreia com as cores do alvinegro cearense aconteceu em 28 de julho contra o Paysandu em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Três dias depois, na vitória sobre o Criciúma, o meio-campista registrou sua primeira participação direta com uma assistência. Já o primeiro gol veio em 12 de outubro na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, também pela divisão de acesso do futebol nacional. Ao todo, Vinícius Lima balançou as redes em dez oportunidades.