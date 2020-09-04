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futebol

Lima pode completar marca especial com a camisa do Ceará

Caso entre diante do Santos, o meio-campista chega a 50 duelos pelo Vozão...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:54

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 16:54
Crédito: Divulgação/Ceará SC
A partida do Ceará no próximo sábado contra o Santos tem tudo para ser bastante especial para o meio-campista Vinícius Lima. Se entrar em campo na partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador irá completar 50 jogos oficiais com a camisa do Vozão. A soma total se dá nas três passagens do atleta pelo time nordestino nas temporadas 2017, 2019 e 2020.A estreia com as cores do alvinegro cearense aconteceu em 28 de julho contra o Paysandu em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Três dias depois, na vitória sobre o Criciúma, o meio-campista registrou sua primeira participação direta com uma assistência. Já o primeiro gol veio em 12 de outubro na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, também pela divisão de acesso do futebol nacional. Ao todo, Vinícius Lima balançou as redes em dez oportunidades.
Na atual temporada, Lima já foi utilizado em 13 partidas, contribuindo com quatro gols e duas assistências. O meio-campista se sagrou ainda campeão da Copa do Nordeste de 2020, sendo utilizado em cinco jogos da vitoriosa campanha cearense. Além das rodadas do Brasileirão, o time ainda terá os jogos da Copa do Brasil e a decisão do Campeonato Cearense contra o Fortaleza.

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