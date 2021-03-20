Lima permanecerá por empréstimo do Grêmio no Ceará

Crédito: Israel Simonton/Ceará SC

Nessa semana, o Ceará acertou junto ao Grêmio a permanência por empréstimo do meia Lima, peça que se consolidou no clube e entra na sua terceira temporada como atleta do clube de Porangabuçu. >Campanha até o momento do Alvinegro na Copa do NordesteAos 24 anos de idade, o jogador natural de Porto Alegre é cria das categorias de base do clube gaúcho e passa pela sua terceira equipe em regime de empréstimo, tendo passado antes pelo Mallorca, da Espanha, além do Al Wasl-EAU e, desde 2018, o Alvinegro.

- Estou muito feliz em fechar com o Ceará por mais essas duas temporadas. Sou muito feliz jogando no Vozão. Fiz amigos no clube e conquistei título, que é o mais importante. A diretoria está formando um time forte para um ano que exigirá ainda mais da gente. Agradeço o carinho do torcedor e a confiança do professor Guto e de toda diretoria. Vamos em busca dos nossos objetivos - comentou o próprio atleta em palavras - comentou após o acerto.