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futebol

Lima permanecerá por empréstimo do Grêmio no Ceará

Jogador teve ampla participação na temporada 2020 do Vozão sob o comando do técnico Guto Ferreira...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 13:06

LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2021 às 13:06
Crédito: Israel Simonton/Ceará SC
Nessa semana, o Ceará acertou junto ao Grêmio a permanência por empréstimo do meia Lima, peça que se consolidou no clube e entra na sua terceira temporada como atleta do clube de Porangabuçu. >Campanha até o momento do Alvinegro na Copa do NordesteAos 24 anos de idade, o jogador natural de Porto Alegre é cria das categorias de base do clube gaúcho e passa pela sua terceira equipe em regime de empréstimo, tendo passado antes pelo Mallorca, da Espanha, além do Al Wasl-EAU e, desde 2018, o Alvinegro.
- Estou muito feliz em fechar com o Ceará por mais essas duas temporadas. Sou muito feliz jogando no Vozão. Fiz amigos no clube e conquistei título, que é o mais importante. A diretoria está formando um time forte para um ano que exigirá ainda mais da gente. Agradeço o carinho do torcedor e a confiança do professor Guto e de toda diretoria. Vamos em busca dos nossos objetivos - comentou o próprio atleta em palavras - comentou após o acerto.
Ao todo, ele acumula 82 partidas pelo Ceará com 15 gols assinalados sendo que a grande maioria desses compromissos está concentrada na última temporada. Ao ponto de, entre a Rodada 23 e a 38 da última edição do Brasileirão, ter participado de todos os confrontos do Vozão.

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