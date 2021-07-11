Lima pede mais concentração do Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará SC

O Ceará termina a 11ª rodada com um sabor amargo na garganta. Após sair atrás do marcador contra o Cuiabá, o Vozão virou o marcador e quando a vitória parecia certa tomou o empate.

Chateado, o meia Lima não escondeu a decepção e pediu mais concentração dos seus companheiros.

'Conseguimos a virada, mas temos que manter a concentração os 90 minutos. Relaxamos e não podemos levar esse gol, mas agora é relaxar para voltar a vencer’, afirmou ao Premiere.