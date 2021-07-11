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futebol

Lima pede mais concentração do Ceará

Meio-campista não escondeu a sua chateação ao ver o Vozão deixar escapar a vitória nos minutos finais...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 20:26
Crédito: Divulgação/Ceará SC
O Ceará termina a 11ª rodada com um sabor amargo na garganta. Após sair atrás do marcador contra o Cuiabá, o Vozão virou o marcador e quando a vitória parecia certa tomou o empate.
Chateado, o meia Lima não escondeu a decepção e pediu mais concentração dos seus companheiros.
'Conseguimos a virada, mas temos que manter a concentração os 90 minutos. Relaxamos e não podemos levar esse gol, mas agora é relaxar para voltar a vencer’, afirmou ao Premiere.
Na próxima rodada, o Ceará tenta o triunfo diante do Athletico, na Arena Castelão.

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