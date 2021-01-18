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futebol

Lima explode contra a arbitragem após derrota do Ceará

Jogador do Vozão ficou irritado com os pênaltis marcados contra a sua equipe na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 23:40

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 23:40

Crédito: Felipe Santos/Ceará
O fim de semana termina com gosto amargo para o Ceará. Na Arena Castelão, o Vozão acabou superado pelo Bragantino e não deu sequência a esperada série de vitórias que foi projetada pelo time.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na saída de campo, o atacante Lima, que marcou o único gol da equipe, escolheu a arbitragem como um dos motivos para colocar o peso da derrota.
‘Infelizmente, uma derrota complicada em casa. Arbitragem completamente abaixo. Não é o primeiro jogo que deixam a desejar. Não estamos aqui de brincadeira. Estão dando umas faltas contrárias. Creio que não foi pênalti no Artur’, afirmou ao Premiere.Com o revés dentro de casa, o Ceará fica na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos.

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