Lima explode contra a arbitragem após derrota do Ceará

Crédito: Felipe Santos/Ceará

O fim de semana termina com gosto amargo para o Ceará. Na Arena Castelão, o Vozão acabou superado pelo Bragantino e não deu sequência a esperada série de vitórias que foi projetada pelo time.

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Na saída de campo, o atacante Lima, que marcou o único gol da equipe, escolheu a arbitragem como um dos motivos para colocar o peso da derrota.