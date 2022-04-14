Lima comenta sobre início de trabalho de Dorival Junior

Um dos destaques do jogo na Venezuela, o atacante Lima não esconde a felicidade pelo bom momento e elogiou o técnico Dorival Junior.

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Na visão do atleta, mesmo em pouco tempo de trabalho com a nova comissão, Dorival Junior tem uma cultura de futebol bem diferente de Tiago Nunes, o seu antecessor.

'Ele (Dorival) costuma conversar bastante com os jogadores, até porque ele teve pouco tempo de trabalho. Então a conversa que ele teve com a gente no dia a dia, creio que deu uma confiança ainda maior para nós. É uma filosofia bem diferente do Tiago Nunes, completamente diferente, mas nós estamos adquirindo bem’, comentou

Invicto

Vale citar, que sob o comando de Dorival, o Ceará venceu os três jogos que disputou (Independiente-ARG, Palmeiras e La Guaira).