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futebol

Lima comenta sobre início de trabalho de Dorival Junior

Jogador tem se destacado com a camisa do Alvinegro nesta temporada 2022...

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2022 às 18:51
Um dos destaques do jogo na Venezuela, o atacante Lima não esconde a felicidade pelo bom momento e elogiou o técnico Dorival Junior.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Na visão do atleta, mesmo em pouco tempo de trabalho com a nova comissão, Dorival Junior tem uma cultura de futebol bem diferente de Tiago Nunes, o seu antecessor.
'Ele (Dorival) costuma conversar bastante com os jogadores, até porque ele teve pouco tempo de trabalho. Então a conversa que ele teve com a gente no dia a dia, creio que deu uma confiança ainda maior para nós. É uma filosofia bem diferente do Tiago Nunes, completamente diferente, mas nós estamos adquirindo bem’, comentou
Invicto
Vale citar, que sob o comando de Dorival, o Ceará venceu os três jogos que disputou (Independiente-ARG, Palmeiras e La Guaira).
Crédito: Divulgação/Ceará

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