Lille x Saint-Éttiene: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: DENIS CHARLET / AFP

O Lille pode ser campeão francês neste domingo. Em casa, o "azarão" recebe o Saint-Éttiene, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 37ª e última rodada da Ligue 1. Líder da competição, o LOSC soma 79 pontos e é seguido de perto por PSG, que tem 76. Monaco e Lyon correm por fora, com 74 e 73, respectivamente.

Os quatro jogarão no mesmo simultaneamente. O Paris Saint-Germain recebe o Reims. O Time do Principado joga em casa, contra o Rennes, e o OL visita o Nimes. Além disso, eles disputam três vagas para a Champions. Adversário do Lille, o Saint-Étienne está em 11º e apenas cumpre tabela.

Para ser campeão, o Lille tem que ganhar e torcer pro PSG no máximo empatar. Se empatar, o Lille será campeão se PSG e Monaco perderem. Não há possibilidade de ser campeão antecipado em caso de derrota. O LOSC é tricampeão francês (1945/46, 1953/54 e 2010/11). Seu principal perseguidor ganhou sete vezes nos últimos oito anos.

FICHA TÉCNICA

Lille x Saint-ÉttieneCampeonato Francês - 37ª rodada

Data e horário: 16/05/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)Árbitro: Jérôme BrisardOnde assistir: -

PROVÁVEIS TIMES

LILLE (Técnico: Christophe Galtier)Mike Maignan; Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman, Domagoj Bradaric; Jonathan Ikoné, Benjamin André, Boubakary Soumaré, Renato Sanchez; Jonathan David e Burak Yilmaz.

Desfalque: Lihadji (lesionado)

Saint-Éttiene: (Técnico: Claude Puel)Green; Mathieu Debucy, Harold Moukoudi, Pape Abou Cissé, Gabriel Silva; Yvan Neyou; Romain Hamouma, Mahdi Camara, Adil Aouchiche, Denis Bouanga e Wahbi Khazri