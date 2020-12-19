futebol

Lille x PSG: saiba tudo sobre a partida deste domingo

Equipe de Tuchel não poderá contar com Neymar, lesionado,
e nem com nomes como Icardi e Sarabia...
LanceNet

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 19:02

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Vale a liderança do Campeonato Francês. Neste domingo, o Lille recebe o Paris Saint-Germain, às 17h (horário de Brasília). Quem vencer o duelo, assumirá a primeira colocação da Ligue 1.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊSAntes da partida, Thomas Tuchel, treinador do Paris Saint-Germain, falou sobre o que espera do confronto contra o Lille, que vem muito bem na temporada.
- Tenho muito respeito pelo Lille, que tem sido uma equipe muito forte desde que cheguei à França, há três anos. Seu treinador também. Ele tem uma visão clara do que espera e vemos isso na prática. Jogar contra a sua equipe é sempre difícil, mas falar com ele antes e depois do jogo é sempre um prazer. Vai ser um grande desafio para o final do ano, mas é um prazer. Estou com um bom estado de espírito hoje. A equipe fez bons treinos na sexta e no sábado, com muita qualidade e bom ânimo.
FICHA TÉCNICA:
Lille x Paris Saint-GermainData e horário: 20/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Stade Pierre-Mauroy (Lille, FRA)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Lille (Treinador: Christophe Galtier)Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Andre, Soumare, Bamba; Yazici, Yilmaz
Desfalques: Luiz Araújo e Renato Sanches (lesionados); Jérémy Pied (dúvida).
PSG (Treinador: Thomas Tuchel)Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Verratti, Paredes; Di Maria, Kean, Mbappé
Desfalques: Neymar, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Abdou Diallo e Juan Bernat (lesionados).

