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futebol

Lille x PSG: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Francês

O PSG vem de uma eliminação na Copa da França, enquanto o Lille precisa da vitória para se aproximar do G4...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 14:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 14:30
Depois da eliminação precoce nas oitavas de final da Copa da França, o PSG já vira a chave para a Ligue 1. Neste domingo, o time da capital enfrenta o Lille no Stade Pierre-Mauroy, às 16h45 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Francês.> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimApesar da queda no torneio mata-mata, o PSG é o líder isolado do Francês, com 53 pontos conquistados. Até aqui, são 16 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na competição.
Já o Lille está na 11ª colocação. Contudo, a equipe do técnico Jocelyn Gourvennec está a apenas três pontos de distância do G4. Dessa forma, a vitória dentro de casa neste domingo é essencial para o futuro do atual campeão francês.FICHA TÉCNICALille x PSG​Data e horário: 06/02/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Jean-Paul Greaud e Cyril MugnierTransmissão: ESPN e Star+
> Veja e simule a tabela do Francês
PROVÁVEIS TIMES
LILLE (Técnico: Jocelyn Gourvennec)Grbic; Çelik, Fonte, Botman e Gudmundsson; Ben Arfa, Benjamin André, Renato Sanches e Jonathan Bamba; David e Yilmaz.
Desfalque: -
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Paredes, Veratti e Ander Herrera, Di María, Messi e Mbappé.
Desfalques: Kurzawa, Gueye e Diallo (fora), Neymar, Sergio Ramos e Wijnaldum (duvidavel).
Crédito: Estaseráaúltimapartidada23ªrodadadaLigue1(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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