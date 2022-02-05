Lille x PSG: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Campeonato Francês

Depois da eliminação precoce nas oitavas de final da Copa da França, o PSG já vira a chave para a Ligue 1. Neste domingo, o time da capital enfrenta o Lille no Stade Pierre-Mauroy, às 16h45 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Francês.> Confira imagens da abertura da Olimpíada de Inverno 2022 em PequimApesar da queda no torneio mata-mata, o PSG é o líder isolado do Francês, com 53 pontos conquistados. Até aqui, são 16 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota na competição.

Já o Lille está na 11ª colocação. Contudo, a equipe do técnico Jocelyn Gourvennec está a apenas três pontos de distância do G4. Dessa forma, a vitória dentro de casa neste domingo é essencial para o futuro do atual campeão francês.FICHA TÉCNICALille x PSG​Data e horário: 06/02/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Stade Pierre-Mauroy, em Lille (FRA)Árbitro: François LetexierAssistentes: Jean-Paul Greaud e Cyril MugnierTransmissão: ESPN e Star+

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PROVÁVEIS TIMES

LILLE (Técnico: Jocelyn Gourvennec)Grbic; Çelik, Fonte, Botman e Gudmundsson; Ben Arfa, Benjamin André, Renato Sanches e Jonathan Bamba; David e Yilmaz.

Desfalque: -

PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Nuno Mendes; Paredes, Veratti e Ander Herrera, Di María, Messi e Mbappé.

Desfalques: Kurzawa, Gueye e Diallo (fora), Neymar, Sergio Ramos e Wijnaldum (duvidavel).