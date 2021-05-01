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futebol

Lille vence o Nice em casa e segue na liderança do Campeonato Francês

Com gols de Yilmaz e Çelik, Lille bate o Nice com facilidade e volta à primeira colocação do Campeonato Francês após vitória do Paris Saint-Germain no início da rodada...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 18:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 18:14
Segue o líder. Após ver o PSG vencer o Lens na rodada e assumir a liderança momentaneamente do Campeonato Francês, o Lille entrou em campo neste sábado e bateu o Nice por 2 a 0 para voltar à ponta da tabela. Os gols foram marcados por Yılmaz e Çelik.
A situação do Nice, que já era difícil, ficou ainda mais complicada quando Latomba recebeu o segundo cartão amarelo no começo da segunda etapa e foi expulso. Aos nove minutos, Çelik aproveitou sobra na entrada da área e acertou um belíssimo chute de primeira para fazer o segundo gol do Lille.
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Com o resultado, o Lille chega aos 76 pontos, ultrapassa o PSG, que tem 75, e volta ao primeiro lugar. Na próxima rodada, o líder da Ligue 1 encara o Lens, fora de casa. O Nice, por sua vez, receberá o Brest.

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