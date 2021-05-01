Lille vence o Nice em casa e segue na liderança do Campeonato Francês

Segue o líder. Após ver o PSG vencer o Lens na rodada e assumir a liderança momentaneamente do Campeonato Francês, o Lille entrou em campo neste sábado e bateu o Nice por 2 a 0 para voltar à ponta da tabela. Os gols foram marcados por Yılmaz e Çelik.

A situação do Nice, que já era difícil, ficou ainda mais complicada quando Latomba recebeu o segundo cartão amarelo no começo da segunda etapa e foi expulso. Aos nove minutos, Çelik aproveitou sobra na entrada da área e acertou um belíssimo chute de primeira para fazer o segundo gol do Lille.

+ Veja como anda a liberação de público pelo mundo