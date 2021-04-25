  • Lille vence o Lyon de virada, e ultrapassa o PSG na liderança do Campeonato Francês
Lille vence o Lyon de virada, e ultrapassa o PSG na liderança do Campeonato Francês

Vitória heróica do Lille por 3 a 2 em partida que a equipe visitante chegou a perder por 2 a 0 deixa sonho do título aceso...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 17:54

LanceNet

Crédito: PHILIPPE DESMAZES / AFP
Neste domingo, o Lyon recebeu o Lille no Groupama Stadium, na cidade de Lyon, pela 33ª rodada do Campeonato Francês. O confronto terminou com empate por 2 a 2, e a equipe da casa marcou com Slimani e José Fonte (contra), enquanto os visitantes marcaram com Burak Yilmaz e Jonathan David.
Veja a tabela do FrancêsABRIU O PLACARO Lyon foi ao ataque na primeira etapa em busca de abrir o placar no Groupama Stadium, e foi eficaz em sua tentativa. Na única finalização no gol da equipe da casa, Islam Slimani recebeu a bola após cruzamento e foi preciso para marcar.
GOL CONTRAAtrás do placar, o Lille, que tinha a partida deste domingo como essencial para seguir na briga pela liderança do Campeonato Francês, foi atrás do resultado. O erro dos visitantes foi quando o zagueiro José Fonte marcou, mas contra o seu próprio time, ampliando a vantagem do Lyon.
DIMINUIUAinda no primeiro tempo da partida, o Lille foi atrás do seu gol. A equipe visitante viu o árbitro de vídeo anular uma de suas boas jogadas mas, aos 46 minutos, o atacante Burak Yilmaz para a sua equipe, e diminuiu a diferença no placar.
EMPATENa segunda etapa, em lance que a defesa do Lyon trocava passes, um erro cedeu a bola para a equipe do Lille. O contra-ataque foi formado rapidamente, e Burak Yilmaz deu o passa para Jonathan David, dentro da área, marcar o gol de empate.
VIRADA​Perto do final da partida, o Lille já estava trocando passes em seu campo defensivo aguardando o final da partida. Um lançamento feito para o ataque foi escorado por Yusuf Yazici, e a bola chegou em Burak Yilmaz, que marcou o gol da vitória do Lille.
SEQUÊNCIAO Lyon enfrenta o Mônaco às 16h (de Brasília) do próximo domingo. O Lille também atua às 16h (de Brasília) do próximo domingo, e enfrenta o Nice.

Viu algum erro?
