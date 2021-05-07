  • Lille vence o Lens, abre vantagem sobre o PSG e segue na liderança do Campeonato Francês
Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:53

LanceNet

07 mai 2021 às 17:53
Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / AFP
Nesta sexta-feira, o Lens recebeu o Lille no Stade Bollaert-Delelis, na cidade de Lens, pela 36ª rodada do Campeonato Francês. O confronto terminou com vitória do Lille por 3 a 0, e a equipe marcou com Burak Yilmaz (duas vezes) e Jonathan David.
Veja a tabela do Francês e a briga pelo título na reta final da competiçãoPÊNALTIJá no início da primeira etapa, o Lille teve uma grande chance para sair na frente do placar, e aproveitou a oportunidade. Aos quatro minutos de jogo, um pênalti foi marcado para a equipe visitante e, na cobrança, Burak Yilmaz marcou.
GOLAÇOEm grande fase, o Lille seguiu no ataque para buscar ampliar o resultado no Stade Bollaert-Delelis. O lance importante chegou ainda na primeira etapa da partida, aos 40 minutos, quando Boubakary Soumaré passou para Burak Yilmaz marcar um golaço para o Lille.
AMPLIOU​Já no início da segunda etapa, o Lille manteve-se no campo ofensivo para fazer o seu terceiro gol. A equipe foi efetiva aos 15 minutos do segundo tempo, quando o atacante Jonathan David aproveitou a falha do goleiro Jean-Louis Leca para colocar o 3 a 0 no placar.
LENS SOMEDurante toda a partida, o Lens não ofereceu grande perigo ao time do Lille. A equipe visitante foi mais presente no campo ofensivo durante a primeira etapa, quando colocou o goleiro Mike Maignan para trabalhar, mas pouco fez na parte final do jogo.
SEQUÊNCIAO Lens enfrenta o Bordeaux no dia 16 de maio, às 16h (de Brasília). O Lille, por sua vez, entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário, quando enfrenta o Saint-Étienne.

