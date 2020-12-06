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futebol

Lille vence Monaco em casa e segue perseguição atrás do PSG

Time de Christophe Galtier fez um primeiro tempo ruim, mas melhorou na segunda etapa, construiu a vitória nos últimos 45 minutos e controlou o jogo no final da partida...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 10:50

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 10:50

Crédito: Jonathan David foi responsável por abrir o placar do jogo (DENIS CHARLET / AFP
Em partida válida pelo Campeonato Francês, o Lille conseguiu interromper a série de quatro vitórias seguidas do Monaco ao derrotar o rival por 2 a 1. A equipe mandante fez um primeiro tempo ruim, mas dominou na segunda etapa. Jonathan David abriu o marcador, Yazici ampliou e Pellegri descontou nos acréscimos.
SEM GRAÇAO primeiro tempo teve bastante movimentação, mas pouca chegada ao ataque por parte das duas equipes. O Monaco mostrou mais vontade desde o início da partida e conseguiu chegar mais vezes ao gol adversário, mas sem perigo, enquanto o Lille conseguiu colocar Mannone para trabalhar em uma ocasião.
OUTRO TIMEApós uma primeira etapa abaixo das expectativas, o Lille voltou com outra postura para o segundo tempo e logo aos sete minutos abriu o marcador com Jonathan David aproveitando uma bola rebatida dentro da área. Aos 20, os mandantes ampliaram em rápido contra-ataque em que Yilmaz foi lançado e encontrou Yazici livre para empurrar para o fundo das redes. Os visitantes descontaram nos acréscimos com Pellegri recebendo lançamento e tocando na saída do goleiro.
TABELAA configuração da classificação da Ligue 1 não muda muito, pois o Paris Saint-Germain conseguiu vencer o Montpellier e o Olympique Marseille também conquistou os três pontos contra o Nimes. Com isso, o Lille segue na vice-liderança, dois pontos atrás do time de Neymar e Mbappé, mas consegue abrir vantagem para o Monaco, que buscava entrar no G-4.

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