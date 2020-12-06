Lille vence Monaco em casa e segue perseguição atrás do PSG

Crédito: Jonathan David foi responsável por abrir o placar do jogo (DENIS CHARLET / AFP

Em partida válida pelo Campeonato Francês, o Lille conseguiu interromper a série de quatro vitórias seguidas do Monaco ao derrotar o rival por 2 a 1. A equipe mandante fez um primeiro tempo ruim, mas dominou na segunda etapa. Jonathan David abriu o marcador, Yazici ampliou e Pellegri descontou nos acréscimos.

SEM GRAÇAO primeiro tempo teve bastante movimentação, mas pouca chegada ao ataque por parte das duas equipes. O Monaco mostrou mais vontade desde o início da partida e conseguiu chegar mais vezes ao gol adversário, mas sem perigo, enquanto o Lille conseguiu colocar Mannone para trabalhar em uma ocasião.

OUTRO TIMEApós uma primeira etapa abaixo das expectativas, o Lille voltou com outra postura para o segundo tempo e logo aos sete minutos abriu o marcador com Jonathan David aproveitando uma bola rebatida dentro da área. Aos 20, os mandantes ampliaram em rápido contra-ataque em que Yilmaz foi lançado e encontrou Yazici livre para empurrar para o fundo das redes. Os visitantes descontaram nos acréscimos com Pellegri recebendo lançamento e tocando na saída do goleiro.