futebol

Lille sai na frente, mas Monaco encontra empate pelo Campeonato Francês

Lille abre vantagem de dois gols fora de casa e Monaco consegue empate perto do fim do confronto da Ligue 1...
LanceNet

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 19:00

Em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Francês, Monaco e Lille empataram pelo placar de 2 a 2. A equipe visitante saiu na frente com dois gols de Jonathan David, mas o Monaco encontrou o empate com Krépin Diatta e Ben Yedder.Veja a tabela do Francês
PÊNALTIO Lille saiu na frente do placar já no início da partida desta sexta-feira, quando conseguiu a oportunidade de abrir o marcador em cobrança de pênalti. Aos cinco minutos, o atacante Jonathan David converteu e colocou a bola dentro da rede.
AMPLIOUCom menos de dez minutos, o Lille conseguiu abrir uma vantagem que indicava uma goleada fora de casa. Após o primeiro gol, a equipe visitante seguiu no campo de ataque, e Jonathan David fez mais um gol para o Lille ter o 2 a 0 no placar.
DESCONTOUPerto do fim da primeira etapa, o Monaco foi ao ataque para buscar diminuir a sua vantagem contra o Lille, sendo eficaz aos 41 minutos. Com assistência de Youssouf Fofana, o ala-direito Krépin Diatta conseguiu diminuir para o seu time ainda na parte inicial.
EMPATEO 2 a 1 em casa era muito negativo para o Monaco, ainda mais quando a equipe encontrou a expulsão de Strahinja Pavlovic aos 33 minutos. O time, orém, deixou tudo igual aos 38 minutos com um gol marcado pelo atacante Ben Yedder.
SEQUÊNCIAO Monaco enfrenta a Real Sociedad às 17h (de Brasília) de quinta-feira pela Liga Europa. O Lille, por sua vez, entra em campo pela Champions League contra o RB Salzburg às 17h (de Brasília) de terça-feira.
