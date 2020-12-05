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futebol

Lille recebe Monaco em briga pelo topo do Campeonato Francês

Equipe da casa está desfalcada de peças importantes, enquanto visitantes vivem grande momento na competição. Lyon também joga fora de graça e quer seguir invicto...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 10:19

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 10:19

Crédito: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP
O Lille recebe o Monaco neste domingo, às 9h (horário de Brasília), pela disputa do Campeonato Francês. As duas equipes brigam por posição direta na tabela, uma vez que os mandantes ocupam a terceira colocação, enquanto os visitantes estão no quinto lugar, mas com os mesmos 23 pontos. Apesar da difícil missão, os clubes também não querem deixar o PSG abrir muita vantagem na classificação.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
O Lille não terá as presenças de Luiz Araújo e Renato Sanches para o duelo e o técnico Christophe Galtier espera um jogo muito equilibrado.
- O Monaco é uma equipe muito boa pela qualidade dos seus jogadores, que possuem um elevado nível físico. Não vamos mudar a forma como jogamos, mas sempre há ajustem a serem feitos, principalmente no setor ofensivo. Acho que será tão difícil para nós quanto para eles.
Pelo lado do Monaco, o treinador Niko Kovac está feliz com a boa sequência de vitórias da equipe, mas projeta partidas complicadas contra Lille e Olympique Marseille em sequência.
- Teremos dois grandes jogos, dois testes. O Lille é uma grande equipe, assisti na Liga Europa e vai ser muito interessante enfrentar esta equipe homogênea. Acho que encontramos uma espécie de equilíbrio entre força defensiva e ofensiva. É por isso que criamos tantos automatismos, perigo ofensivo e oportunidades de gol.
Mais tarde, às 17h (horário de Brasília), o Lyon, que está em quarto lugar no Campeonato Francês, viaja para encarar o Metz. O adversário não tem grandes ambições na competição, flutua no meio da tabela e a equipe de Rudi Garcia vive um bom momento e está há nove jogos invictos na Ligue 1. Com isso, o objetivo dos visitantes é seguir brigando no topo da tabela para voltar a disputar um torneio europeu na próxima temporada.

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