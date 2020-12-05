Lille recebe Monaco em briga pelo topo do Campeonato Francês

Crédito: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

O Lille recebe o Monaco neste domingo, às 9h (horário de Brasília), pela disputa do Campeonato Francês. As duas equipes brigam por posição direta na tabela, uma vez que os mandantes ocupam a terceira colocação, enquanto os visitantes estão no quinto lugar, mas com os mesmos 23 pontos. Apesar da difícil missão, os clubes também não querem deixar o PSG abrir muita vantagem na classificação.

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O Lille não terá as presenças de Luiz Araújo e Renato Sanches para o duelo e o técnico Christophe Galtier espera um jogo muito equilibrado.

- O Monaco é uma equipe muito boa pela qualidade dos seus jogadores, que possuem um elevado nível físico. Não vamos mudar a forma como jogamos, mas sempre há ajustem a serem feitos, principalmente no setor ofensivo. Acho que será tão difícil para nós quanto para eles.

Pelo lado do Monaco, o treinador Niko Kovac está feliz com a boa sequência de vitórias da equipe, mas projeta partidas complicadas contra Lille e Olympique Marseille em sequência.

- Teremos dois grandes jogos, dois testes. O Lille é uma grande equipe, assisti na Liga Europa e vai ser muito interessante enfrentar esta equipe homogênea. Acho que encontramos uma espécie de equilíbrio entre força defensiva e ofensiva. É por isso que criamos tantos automatismos, perigo ofensivo e oportunidades de gol.