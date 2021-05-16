Lille empata em casa, mas entra na última rodada como líder do Francês

Líder do Campeonato Francês, o Lille ficou no empate sem gols, em casa, neste domingo, com o Saint-Éttiene, em partida válida pela 37ª e penúltima rodada do torneio. O 0 a 0 adia o provável título do LOSC, que viu o PSG encostar mas entra para o último jogo com um ponto de vantagem: 80 a 79. A briga pelo título tem o Monaco correndo, que soma 77 e ainda precisaria terminar com mais saldo do que os dois.

O Lille jogou com o meia brasileiro Luiz Araújo, ex-São Paulo, como titular. A chance mais próxima do gol do time da casa saiu nos acréscimos da etapa complementar, quando Yazici acertou a trave. O LOSC terminou a partida com 59% de posse de bola e quase o dobro de finalizações: 15 a 8. No domingo que vem, o Lille visita o Angers, enquanto o PSG joga fora de casa contra o Angers. O Monaco também joga fora, contra o Lens, que ainda briga por vaga na Liga Europa.