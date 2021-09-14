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futebol

Lille e Wolfsburg empatam sem gols pela Champions League

Confronto da Champions League entre o atual campeão francês, Lille, e Wolfsburg terminou com empate em 0 a 0...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 17:57

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 17:57
Crédito: DENIS CHARLET / AFP
Nesta terça-feira, Lille e Wolfsburg enfrentaram-se no Stade Pierre Mauroy pela primeira rodada do Grupo G da Champions League. O confronto entre franceses e alemães terminou em empate sem gols, com cada equipe somando um ponto na competição.Veja a tabela da Champions
PRIMEIRO TEMPOA equipe do Lille pressionou durante toda a primeira etapa do confronto, mas não conseguiu marcar o seu gol. Foram seis finalizações para a equipe da casa, que parou duas vezes nas defesas do goleiro Koen Casteels, do Wolfsburg, que não deixou passar.
O Wolfsburg, ao contrário do Lille, permaneceu no campo defensivo durante todo o tempo, e não finalizou nenhuma vez durante a etapa inicial do jogo. Os alemães não tiveram destaque, mas impediram as oportunidades do seu adversário.
SEGUNDO TEMPOJá no início do segundo tempo, o Lille conseguiu abrir o placar do confronto com gol marcado pelo atacante Jonathan David. Após revisão do árbitro de vídeo, o gol da equipe francesa foi anulado, e o Lille não balançou mais as redes da partida.
A equipe alemã também não conseguiu um grande destaque no segundo tempo mas, ao menos, finalizou contra o seu adversário. Sem marcar um gol, o Wolfsburg teve a expulsão do zagueiro John Brooks como o seu maior destaque.
SEQUÊNCIAO Lille enfrenta o Lens pela Ligue 1 às 12h (de Brasília) deste sábado. O Wolfsburg, por sua vez, entra em campo pela Bundesliga neste domingo para enfrentar o Eintracht Frankfurt às 14:30h (de Brasília).

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