Lille e Wolfsburg empatam sem gols pela Champions League

Crédito: DENIS CHARLET / AFP

Nesta terça-feira, Lille e Wolfsburg enfrentaram-se no Stade Pierre Mauroy pela primeira rodada do Grupo G da Champions League. O confronto entre franceses e alemães terminou em empate sem gols, com cada equipe somando um ponto na competição.Veja a tabela da Champions

PRIMEIRO TEMPOA equipe do Lille pressionou durante toda a primeira etapa do confronto, mas não conseguiu marcar o seu gol. Foram seis finalizações para a equipe da casa, que parou duas vezes nas defesas do goleiro Koen Casteels, do Wolfsburg, que não deixou passar.

O Wolfsburg, ao contrário do Lille, permaneceu no campo defensivo durante todo o tempo, e não finalizou nenhuma vez durante a etapa inicial do jogo. Os alemães não tiveram destaque, mas impediram as oportunidades do seu adversário.

SEGUNDO TEMPOJá no início do segundo tempo, o Lille conseguiu abrir o placar do confronto com gol marcado pelo atacante Jonathan David. Após revisão do árbitro de vídeo, o gol da equipe francesa foi anulado, e o Lille não balançou mais as redes da partida.

A equipe alemã também não conseguiu um grande destaque no segundo tempo mas, ao menos, finalizou contra o seu adversário. Sem marcar um gol, o Wolfsburg teve a expulsão do zagueiro John Brooks como o seu maior destaque.