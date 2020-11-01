Lille e Lyon empatam pelo Francês; resultado deixa PSG como líder isolado da competição

Pela nona rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Lyon neste domingo e as equipes empataram em 1 a 1. Os gols foram marcados por Jonathan Bamba para os donos da casa, enquanto Çelik (contra) fez para os visitantes. Com o resultado, o PSG agora é líder isolado.
PRIMEIRO TEMPO ANIMADOOs 45 minutos iniciais foram de bom futebol na cidade de Lille e o Lyon foi quem jogou melhor. No entanto, foi o time da casa que abriu o placar, aos 11 minutos, com Jonathan Bamba. No fim do primeiro tempo, Aouar arriscou chute da esquerda, a bola bateu no lateral-direito Çelik, do Lille, e morreu no fundo do gol. A arbitragem deu gol contra.
PRESSÃO DO LILLENa etapa final, o Lyon ficou com um jogador a menos logo aos cinco minutos. O zagueiro brasileiro Marcelo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Lille cresceu de produção, tomou conta do jogo, teve boas chances, mas não conseguiu marcar. O Lyon não finalizou uma vez sequer.
PSG AGRADECECom o empate, o Lille desperdiça a oportunidade de se manter no topo da tabela junto com o PSG e agora vê o time de Neymar liderar com dois pontos de vantagem. O Lyon é o sexto lugar.
OUTROS RESULTADOSSaint-Étienne 0 x 1 MontpellierReims 2 x 1 StrasbourgAngers 0 x 3 NiceNîmes 0 x 1 MetzDijon 0 x 0 LorientMonaco 4 x 0 Bordeaux