  • Lille e Lyon empatam pelo Francês; resultado deixa PSG como líder isolado da competição
futebol

Lille e Lyon empatam pelo Francês; resultado deixa PSG como líder isolado da competição

Equipes fazem de primeiro jogo animado, mas Lyon fica com um a menos na etapa final e vê adversário crescer de produção. PSG agradece resultado e lidera competição nacional...
LanceNet

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 19:05

Crédito: FRANCOIS LO PRESTI / POOL / AFP
Pela nona rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Lyon neste domingo e as equipes empataram em 1 a 1. Os gols foram marcados por Jonathan Bamba para os donos da casa, enquanto Çelik (contra) fez para os visitantes. Com o resultado, o PSG agora é líder isolado.
+ VEJA A TABELA DA LIGUE 1PRIMEIRO TEMPO ANIMADOOs 45 minutos iniciais foram de bom futebol na cidade de Lille e o Lyon foi quem jogou melhor. No entanto, foi o time da casa que abriu o placar, aos 11 minutos, com Jonathan Bamba. No fim do primeiro tempo, Aouar arriscou chute da esquerda, a bola bateu no lateral-direito Çelik, do Lille, e morreu no fundo do gol. A arbitragem deu gol contra.
PRESSÃO DO LILLENa etapa final, o Lyon ficou com um jogador a menos logo aos cinco minutos. O zagueiro brasileiro Marcelo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Lille cresceu de produção, tomou conta do jogo, teve boas chances, mas não conseguiu marcar. O Lyon não finalizou uma vez sequer.
PSG AGRADECECom o empate, o Lille desperdiça a oportunidade de se manter no topo da tabela junto com o PSG e agora vê o time de Neymar liderar com dois pontos de vantagem. O Lyon é o sexto lugar.
OUTROS RESULTADOSSaint-Étienne 0 x 1 MontpellierReims 2 x 1 StrasbourgAngers 0 x 3 Nice​Nîmes 0 x 1 MetzDijon 0 x 0 LorientMonaco 4 x 0 Bordeaux

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!
Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master

