Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lille derrota o Rennes e é segundo no Francês por conta do saldo de gols

Fora de casa, o Lille vence por 1 a 0 e vai aos 45 pontos, assim como o líder PSG. Lyon, Monaco, além do próprio Rennes, estão na cola...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2021 às 14:58

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 14:58

Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Lille sofreu, teve bem menos posse de bola (67 a 33%), mas derrotou o Rennes por 1 a 0, neste domingo, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês, fora de casa. O gol da vitória foi marcado pelo atacante canadense Jonathan David, aos 16 do primeiro tempo.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS
Com o resultado, o Lille segue na cola do líder PSG. E isso não é exagero já que os dois times têm 45 pontos, mas o Paris Saint-Germain lidera por ter um saldo melhor: 37 a 21. Eles são seguidos de perto por Lyon (40), que ainda joga na rodada, e Monaco, com 39. O quinto lugar é o próprio Rennes, com 36. Na França, são três vagas para a Champions League, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência.
Mais um brasileiro vai jogar na Premier League, Fluminense pode perder atacante...O dia do mercado!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados