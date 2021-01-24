Lille derrota o Rennes e é segundo no Francês por conta do saldo de gols

O Lille sofreu, teve bem menos posse de bola (67 a 33%), mas derrotou o Rennes por 1 a 0, neste domingo, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Francês, fora de casa. O gol da vitória foi marcado pelo atacante canadense Jonathan David, aos 16 do primeiro tempo.

Com o resultado, o Lille segue na cola do líder PSG. E isso não é exagero já que os dois times têm 45 pontos, mas o Paris Saint-Germain lidera por ter um saldo melhor: 37 a 21. Eles são seguidos de perto por Lyon (40), que ainda joga na rodada, e Monaco, com 39. O quinto lugar é o próprio Rennes, com 36. Na França, são três vagas para a Champions League, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência.