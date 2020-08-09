Lille, da França, anuncia contratação de jovem meia-atacante do Manchester United

O Lille, clube que disputa a primeira divisão da França, anunciou neste domingo (9) a contratação do jovem inglês Angel Gomes, do Manchester United. O meia-atacante de 19 anos assinou contrato até 2025 com a nova equipe.

Porém, Gomes não será utilizado pelo Lille nesta temporada - com o intuito de prosseguir o desenvolvimento do jogador, os franceses acertaram o empréstimo do jovem ao Boavista, de Portugal. Formado pelo Manchester United, Angel Gomes fez sua estreia como profissional em maio de 2017, com só 16 anos de idade. No entanto, o jogador da seleção sub-20 da Inglaterra não conseguiu se firmar no time principal e fez apenas 10 partidas desde então.