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futebol

Liga MX anuncia punições da briga generalizada no México; confira

Confusão entre torcedores de Querétaro e Atlas gera diversas punições para os clubes e ao futebol mexicano
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LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 17:09

Publicado em 08 de Março de 2022 às 17:09

A Liga MX, em conjunto com uma Assembleia formada pelos donos dos clubes mexicanos e a Federação Mexicana de Futebol, anunciou as sanções impostas devido à briga generalizada entre os torcedores do Querétaro e Atlas, que deixou mais de 26 feridos. Entre as medidas, estão que o Querétaro não vai ser banido da competição e que o clube vai jogar um ano como mandante com portões fechados.> Fifa autoriza que estrangeiros que atuam na Rússia ou Ucrânia assinem com outros clubes, incluindo europeus
A medida que proíbe a presença de público para os jogos do Querétaro em casa por um ano, também é válida para o futebol feminino e categorias de base. Além disso, o clube terá que pagar uma multa no valor de 1 milhão e 500 mil pesos mexicanos (cerca de R$ 355 mil).
Confira as demais punições impostas:
- Querétaro perde a partida para o Atlas por 3 a 0;- A torcida organizada do Querétaro está proibida de assistir aos jogos do clube durante 3 anos como mandante e 1 ano como visitante;- A torcida organizada do Atlas não poderá visitar nenhuma arquibancada por 6 meses;- Suspensão de 5 anos para todos os donos do Querétaro (Gabriel Solares, Adolfo Ríos, Greg Taylor e Manuel Valverde);- O Querétaro volta a ser do Grupo Caliente, antigo proprietário, que deve ir atrás de novos comparadores;- O Fan ID chega ao futebol mexicano para identificar os integrantes das torcidas organziadas. Os clubes devem resolver esta medida para a próxima temporada e tem a obrigação de identificar os integrantes de suas torcidas organizadas;- Sistema de reconhecimento facial nos estádios;- Os clube não vão poder demonstrar qualquer tipo de apoio a suas torcidas organizadas;- Não terá torcida organizada como visitante nos estádios mexicanos.
Crédito: Sançõesarespeitodabriganofutebolmexicanoforamtomadas(Foto:EduardoGomez/AFP

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