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Liga Italiana acompanha ingleses e espanhóis e decide barrar a convocação de jogadores na Data-Fifa

Serie A Italiana emitiu nota nesta quarta-feira avisando que não irá liberar jogadores para as suas seleções por conta do Covid-19...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 15:45
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após a Premier League e LaLiga divulgarem, nesta terça-feira, que irão barrar convocações de jogadores para países com alto risco da Covid-19, a Serie A Italiana decidiu seguir o caminho de ingleses e espanhóis, e emitiu comunicado nesta quarta-feira.
Veja a tabela do ItalianoEm nota publicada no site oficial da Serie A, a liga italiana informa que não liberará jogadores para a convocação de países em zona de alto risco da Covid-19. O Brasil está entre as nações que não são consideradas seguras para a Itália.
- A Serie A anuncia que, por ocasião da janela da Fifa de setembro de 2021, apoiará a decisão de seus clubes de não liberar os jogadores convocados pelas seleções nacionais para jogar em países. A Itália está prevista para o isolamento fiduciário em conformidade com as disposições da legislação em vigor no campo dos vírus Sars - Cov - 2 - publicou em nota.
Os italianos seguiram a sua nota informando sobre a circular 1749 da Fifa, onde dizem que não permitirão a convocação de jogadores para países em que existe a obrigação de quarentena ao retorno.
- Caso contrário, a decisão da Fifa de não estender as exceções às chamadas de os países onde há uma obrigação de quarentena no retorno (circular Fifa 1749) e as diferentes limitações relacionadas à propagação da pandemia criariam disparidades competitivas para equipes que permitem que seus membros viajem a esses países - divulgou a Serie A.
A Seleção Brasileira, que já contava com 11 desfalques entre clubes ingleses e espanhóis, não poderá contar com os laterais Alex Sandro e Danilo, ambos da Juventus, para as partidas contra Chile, Argentina e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

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