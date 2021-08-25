Liga Italiana acompanha ingleses e espanhóis e decide barrar a convocação de jogadores na Data-Fifa

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Após a Premier League e LaLiga divulgarem, nesta terça-feira, que irão barrar convocações de jogadores para países com alto risco da Covid-19, a Serie A Italiana decidiu seguir o caminho de ingleses e espanhóis, e emitiu comunicado nesta quarta-feira.

Veja a tabela do ItalianoEm nota publicada no site oficial da Serie A, a liga italiana informa que não liberará jogadores para a convocação de países em zona de alto risco da Covid-19. O Brasil está entre as nações que não são consideradas seguras para a Itália.

- A Serie A anuncia que, por ocasião da janela da Fifa de setembro de 2021, apoiará a decisão de seus clubes de não liberar os jogadores convocados pelas seleções nacionais para jogar em países. A Itália está prevista para o isolamento fiduciário em conformidade com as disposições da legislação em vigor no campo dos vírus Sars - Cov - 2 - publicou em nota.

Os italianos seguiram a sua nota informando sobre a circular 1749 da Fifa, onde dizem que não permitirão a convocação de jogadores para países em que existe a obrigação de quarentena ao retorno.

- Caso contrário, a decisão da Fifa de não estender as exceções às chamadas de os países onde há uma obrigação de quarentena no retorno (circular Fifa 1749) e as diferentes limitações relacionadas à propagação da pandemia criariam disparidades competitivas para equipes que permitem que seus membros viajem a esses países - divulgou a Serie A.