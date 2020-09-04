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Liga Francesa promove mudanças no protocolo de Covid-19 e dá brecha para o PSG atuar pela Ligue 1

A partir desta sexta-feira, caso clubes comprovem que têm ao 20 jogadores com teste negativo para o novo coronavírus, terão condições de realizar partidas...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 18:52
Crédito: MANU FERNANDEZ / POOL / AFP
A Liga Francesa de Futebol (LFP) determinou nesta sexta-feira uma mudança significativa no protocolo de prevenção à Covid-19. As autoridades sanitárias deram aval para a regra que permite que o clube que apresentar o mínimo de 20 jogadores (incluindo o goleiro) com teste negativo para o vírus até a noite de segunda-feira terá condições de entrar em campo na rodada.
A mudança dará margem para que o PSG tenha condições de entrar em campo nos duelos com o Lens e Olympique de Marselha. Anteriormente, o protocolo exigia que agremiações que tinham acima de quatro atletas contaminados com o novo coronavírus eram obrigados a ficar sem realizar atividades em seus centros de treinamentos por 15 dias. Além disto, as partidas eram adiadas
Os atuais campeões têm seis casos de Covid-19 em seu elenco: Di María, Paredes, Icardi, Navas e os brasileiros Neymar e Marquinhos. Mas, ao que tudo indica, a equipe de André Villas-Boas terá condições de realizar as partidas.

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