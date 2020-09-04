Liga Francesa promove mudanças no protocolo de Covid-19 e dá brecha para o PSG atuar pela Ligue 1

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A Liga Francesa de Futebol (LFP) determinou nesta sexta-feira uma mudança significativa no protocolo de prevenção à Covid-19. As autoridades sanitárias deram aval para a regra que permite que o clube que apresentar o mínimo de 20 jogadores (incluindo o goleiro) com teste negativo para o vírus até a noite de segunda-feira terá condições de entrar em campo na rodada.

A mudança dará margem para que o PSG tenha condições de entrar em campo nos duelos com o Lens e Olympique de Marselha. Anteriormente, o protocolo exigia que agremiações que tinham acima de quatro atletas contaminados com o novo coronavírus eram obrigados a ficar sem realizar atividades em seus centros de treinamentos por 15 dias. Além disto, as partidas eram adiadas